Ærlig snak om stress og fertilitet
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Det kan være en overvældende proces at forsøge at blive gravid, når det ikke lykkes med det samme. Sådan passer du på dig selv, når du står midt i det.
- Studier har vist, at stress kan gå ud over fertiliteten, hvilket kan ende i en ond cirkel, når du stresser over ikke at blive gravid.
- Fokus på selvomsorg, der rent faktisk fungerer for dig, kan hjælpe dig med at få styr på dine bekymringer.
- Ring til en ven, men det er vigtigt, at det er den rigtige. Det kan gøre en verden til forskel at række ud til nogen, der har erfaring med din situation, eller blot har masser af empati.
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*Dette indhold er udviklet til at oplyse og inspirere, men er ikke beregnet til at diagnosticere, behandle eller give medicinsk rådgivning. Spørg altid en sundhedsfaglig person til råds om, hvordan du holder dig sund og sikker før, under og efter graviditet.
Hvis man det meste af sit voksne liv har forsøgt at undgå at blive gravid, kan det komme som et chok, at det så ikke sker, når man rent faktisk er klar. Det chok kan udvikle sig til stress og bekymringer, når man efter flere måneder stadig ikke er gravid. Og for lige at gnide salt i såret: Vi får altid tudet ørerne fulde af, at stress er dårligt for fertiliteten, men hvordan i alverden skal vi håndtere denne enormt stressende situation ... uden at blive stresset?
"Det er i sagens natur stressende at have en drøm, som man virkelig ønsker skal gå i opfyldelse, men som bare ikke vil lykkes," siger den New York City-baserede psykiater Lucy Hutner, som er læge og ledende redaktør på Textbook of Women’s Reproductive Mental Health. Og ydermere er "en situation, hvor vi føler os ansvarlige for et resultat, som vi ikke har fuld kontrol over, en opskrift på stress." Så forstå dette: Stress er fuldstændig forståeligt. Men det betyder ikke, at der ikke findes måder at håndtere den på. Her fortæller eksperter om, hvor vigtig en faktor stress er i forbindelse med fertilitet – og hvilke teknikker der kan hjælpe med at reducere den.
Anerkend den rolle, stress spiller i fertiliteten.
Der kommer aldrig noget godt ud af at sige til nogen, at de bare skal slappe af, og så skal det hele nok gå. Men det er stadig vigtigt at forstå, hvordan stress påvirker fertiliteten. I et review fra 2018 i tidsskriftet Dialogues in Clinical Neuroscience kom forskere frem til, at man muligvis kunne forbedre succesraten ved at reducere stress. "Studier har vist, at psykologiske interventioner har en markant effekt på graviditetsraterne," siger medforfatter til studiet Alice Domar, ph.d., som er Chief Compassion Officer (kan vi få det indført på et mere generelt plan?) ved Inception Fertility og Associate Professor i obstetrik, gynækologi og reproduktion ved Harvard Medical School i Boston. Efter årtiers forskning er Domar kommet frem til, at når kvinder, der oplever infertilitet, deltager i kognitiv adfærdsterapi og sind-krop-interventioner (såsom meditation), så er der to til tre gange større sandsynlighed for, at de bliver gravide sammenlignet med kvinder, som ikke deltager.
Juster den måde, du taler til dig selv på.
Det, der som oftest er mest effektivt for infertilitetspatienter, er en stresshåndteringsstrategi, som kaldes kognitiv rekonstruktion, siger Domar. Hvis du konstant tænker negative tanker – "det er min skyld, at jeg er infertil" – foreslår Domar, at du udfordrer den indre fortælling. "Hvis en kvinde fx siger: 'Jeg får aldrig et barn,' så spørger jeg: 'Hvis det er sandt, hvorfor udsætter du så dig selv for IVF-behandling og bruger alle de penge på det?'" siger Domar. "Denne person har tydeligvis et håb. Så i stedet for at tænke: 'Jeg får aldrig et barn,' kan du prøve at tænke: 'Jeg gør alt, jeg kan, for at prøve at få et barn.'" Eller prøv med taknemmelighed: "Jeg er taknemmelig for, at jeg føler mig klar til at være mor, uanset hvornår og hvordan det vil ske."
Find ud af, hvad der får dig til at slappe af.
Hader du skumbad? Ikke noget problem. Selvomsorgsritualer er ikke ens for alle, siger Natalie Crawford, som er fertilitetslæge og medstifter af Fora Fertility i Austin, Texas. Det, der er vigtigt, er at tage sig tid til rent faktisk at gøre det. "Tag fx akupunktur. Det kan hjælpe med at reducere stress og derfor være gavnligt, ifølge visse fertilitetsstudier. Det havde dog præcis samme effekt som det, der kaldes fup-akupunktur, som i bund og grund er det samme, bortset fra at nålene placeres tilfældigt. Begge dele var bedre end ikke at gøre noget." Med andre ord er det formentlig bare det at komme væk fra dagligdagen og fokusere på sig selv, der gør den største forskel. Overvej at skrive dagbog, motionere, læse eller en hvilken som helst hobby. Uanset hvad du beslutter dig for, så foreslår Crawford, at du mindst bruger 30 minutter på det om dagen.
Betro dig til venner, der forstår det og bekræfter din oplevelse.
Når din svigerinde annoncerer sin tredje graviditet, før du har prøvet det for første gang, har du brug for mennesker, der kan forstå, hvorfor denne tilsyneladende glædelige nyhed får dig til at græde, og som ikke siger, at du ikke skal tage dig af det. "Dine allerbedste venner eller nærmeste familie er muligvis ikke de bedste til at hjælpe dig igennem dette," siger Hutner. "Folk kan have meget velmenende venner, men nogle gange bliver disse velmenende venner gravide, og det kan være svært." Led efter nogen, der kan give dig bekræftelse uden at dømme. Crawford tilføjer, at hvis du ikke kan finde den rigtige støtte inden for dit netværk eller via ligesindede online-fællesskaber (og også selv, hvis du kan), så kan psykologsamtaler være en god mulighed.
Kom i bedre kontakt med din krop.
Når du har travlt med at tisse på ægløsningstests, tjekke din temperatur og overtænke hvert eneste lille tegn og symptom, "når du prøver at blive gravid, så kommer du ikke udenom en konstant interaktion med din krop," siger Hutner. "Det kan være meget smertefuldt og forvirrende, når vores krop ikke gør det, vi gerne vil have den til. Jeg opmuntrer mine patienter til at gøre alt, de kan, for at fortsætte med at have kontakt til deres krop på en positiv måde." Det kunne være ved at fortsætte med din eksisterende træningsrutine, prøve en ny fysisk aktivitet, få massage, hvis budgettet tillader det, eller at lave kropsscanningsmeditationer.
Det vigtige er at finde måder at værdsætte og støtte din krop, uanset hvad den har brug for i dette øjeblik. For det er jo ikke sikkert, at det altid kun vil være dig, der skal bo i den.
Tekst: Jihan Myers
Fotos: Vivian Kim
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