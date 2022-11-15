Hvis man det meste af sit voksne liv har forsøgt at undgå at blive gravid, kan det komme som et chok, at det så ikke sker, når man rent faktisk er klar. Det chok kan udvikle sig til stress og bekymringer, når man efter flere måneder stadig ikke er gravid. Og for lige at gnide salt i såret: Vi får altid tudet ørerne fulde af, at stress er dårligt for fertiliteten, men hvordan i alverden skal vi håndtere denne enormt stressende situation ... uden at blive stresset?

"Det er i sagens natur stressende at have en drøm, som man virkelig ønsker skal gå i opfyldelse, men som bare ikke vil lykkes," siger den New York City-baserede psykiater Lucy Hutner, som er læge og ledende redaktør på Textbook of Women’s Reproductive Mental Health. Og ydermere er "en situation, hvor vi føler os ansvarlige for et resultat, som vi ikke har fuld kontrol over, en opskrift på stress." Så forstå dette: Stress er fuldstændig forståeligt. Men det betyder ikke, at der ikke findes måder at håndtere den på. Her fortæller eksperter om, hvor vigtig en faktor stress er i forbindelse med fertilitet – og hvilke teknikker der kan hjælpe med at reducere den.