Hvor kort eller hvor lang bør en træning være?

Når det gælder kredsløbstræning, kan kortvarige træninger sikkert ikke erstatte et fuldt træningspas. Forskning viser, at din krop har behov for vedvarende cardiovaskulær stress for at udvikle konditionsfitness, og endda tre 10-minutters omgange spredt over dagen er ikke nok. "Hvis du har disse meget lange restitutionsperioder, stiger din puls midlertidigt, men falder igen relativt hurtigt", siger Martin Gibala, ph.d. og professor på McMaster University i Ontario, som ledte det førnævnte studie. "Så det virker ikke lige så godt at sprede den slags cardiovaskulære udfordringer ud over dagen".



Selv om man ikke får store kredsløbsmæssige fordele, viser studier, at træningssnacks kan booste muskelstyrke og -funktion og forbedre chancerne for at holde sig sund og rask på den lange bane. Forskere i New Zealand fandt faktisk ud af, at seks et-minutters omgange med intens aktivitet tæt på måltiderne kan hjælpe med at regulere blodsukkerniveauer mere effektivt end et sammenhængende 30-minutters træningspas, måske fordi de intense intervaller bedre regulerer insulinsensitivitet.



Og et studie på University of Mississippi kom frem til, at få gentagelser af supertunge løft, som fx én gentagelse med maksimal belastning, kan øge ens styrke lige så meget som at udføre fire sæt af otte til tolv gentagelser, sandsynligvis fordi det giver en anden slags, men samme omfang af belastning af musklerne.



"Når det gælder træning med modstand, vil snacktræning sandsynligvis give dig fordele, der næsten svarer til et fuldt, almindeligt træningspas", siger Gibala, som benyttede metoden selv for at holde sig i form, da han ikke kunne komme i træningscentret. Når det kommer til opbygning af styrke, vil kroppen sikkert ikke kende forskel på en løfterunde, der gennemføres på én gang eller splittes op hen over dagen, så længe den samlede volumen er den samme.