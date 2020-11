Hvor kort eller hvor lang bør en træning være?

Derfor betyder træningens type noget

Når det gælder cardio, kan kortvarige træninger sikkert ikke erstatte en fuld session. Forskning viser, at din krop har behov for vedvarende cardiovaskulær stress for at udvikle konditionsfitness, og endda tre 10-minutters omgange spredt over dagen er ikke nok. ”Hvis du har disse meget lange restitutionsperioder, stiger din puls midlertidigt, men falder igen relativt hurtigt”, siger Martin Gibala, PhD, professor på McMaster Universitet i Ontario, som ledte det før nævnte studie. ”Så det virker ikke at sprede den slags cardiovaskulær udfordring ud over dagen”.



Selv om du ikke får fantastisk fordel i forhold til cardio, viser studier, at træningssnacks kan booste muskelstyrke og funktion og forbedre dine chancer for at være sund på den lange bane. Forskere i New Zealand fandt faktisk ud af, at seks et-minutters omgange af intens aktivitet tæt på måltiderne kan hjælpe med at kontrollere blodsukkerniveauer mere effektivt end en sammenhængende 30 minutters session, måske fordi de intense intervaller håndterer insulinsensitivitet bedre.



Og et studie på Mississippi Universitet fandt, at få gentagelser af super tunge løft, som én gentagelse med max styrke, kan øge din styrke lige så meget som at udføre fire sæt af otte til tolv gentagelser, sandsynligvis fordi de udløser en anden slags, men samme omfang, stress til dine muskler. Så hvis du har en garage fuld af udstyr, så overvej at udføre et hurtigt sæt, når du mangler tid eller føler dig stærk (men glem ikke at varme op).



”Når det gælder træning med modstand, er snacktræning tæt på at give dig fordele, der svarer til en fuld, almindelig træningssession”, siger Gibala, som benyttede metoden selv for at holde sig i form, da han ikke kunne komme hen i træningscentret. Til opbygning af styrke, så længe den samlede volumen er den samme, kender din krop sikkert ikke forskel på en løfterunde, der gennemføres på én gang, eller splittes op i løbet af dagen.