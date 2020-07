Trained Podcast: Små vaner, store forandringer

Storhed kommer ikke af sig selv, det træner man sig til. Med dette i tankerne udforsker Nikes "Trained"-podcastserie det banebrydende ved holistisk fitness for at hjælpe dig med at blive bedre til at træne og blive en bedre atlet. Lyt, og opdag de nyeste innovationer, viden og trends fra brancheeksperter i træningsverdenen.



For at være den bedste version af dig selv behøver du blot at foretage små ændringer, som du kan holde fast i. Det er rådet fra adfærdsforsker, leder af Stanford Behavior Design Lab og succesfuld forfatter til "Tiny Habits: The Small Changes that Change Everything," BJ Fogg. I dagens afsnit taler Ryan og BJ om hans forskning, casestudies og tilgang til at ændre adfærd og om, hvordan BJ's Tiny Habits-metode kan forbedre alt fra din træningsrutine til generelle din overordnede glæde.