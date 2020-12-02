Hvordan kan jeg blive hurtigere?

Der findes ingen magisk fødevare, der kan gøre dig hurtigere (hvilket virkelig er en skam). Men ved at spise en kombination af protein og kulhydrater, som fx et hårdkogt æg og et stykke frugt mindre end en time før løb, træning eller kamp, får du et dobbelt præstations-boost. "Protein hjælper med at stabilisere dit blodsukker og forebygger uønskede muskelskader, mens kulhydrater giver let tilgængeligt brændstof, så du ikke løber tør eller trækker på glycogenlagrene fra i går, der ikke er nær så effektive", fortæller Ryan Maciel, klinisk diætist, headcoach for præstationsernæring hos Precision Nutrition. Med den kombination kan du føle dig mere energisk, så du kan give den fuld gas og holde hastigheden længere.



Drikkevarer kan være lige så afgørende. Tag fx kaffe eller te: "Koffein stimulerer din hjerne, så du mentalt er skarpere og kan løbere hurtigere. Og nogle undersøgelser viser, at koffein fører til en reduktion i din RPE", fortæller Maciel. Faktisk hjalp indtagelse af koffein veltrænede motionsløbere til at løbe 1 procent hurtigere under et 5K testløb, ifølge en undersøgelse publiceret i "Journal of Science and Medicine in Sport". Det er ikke ingenting i en sport, hvor hvert sekund tæller. Maciel anbefaler at drikke 1,5 milligram pr. pund kropsvægt en time før, du skal afsted (for en atlet på 150 pund(68 kg) er det 225 milligram koffein eller omkring to kopper kaffe).



Er du ikke vild med koffein? Så prøv et skud rødbedesaft: Løbere, der gjorde det, barberede 1,5 procent af løbstiderne for deres 5K ifølge en undersøgelse, mens en anden mindre undersøgelse viste, at drikker man rødbedesaft syv dage i træk før et løb, kan det føre til bedre sprinttider. Rødbedesaft har et højt indhold af nitrater, forklarer Maciel, hvilket "forskning har vist, øger blodgennemstrømningen, forbedrer lungefunktionen og styrker musklernes sammentrækning", hvilket alt sammen er afgørende elementer for hastighed.