Hvordan kan jeg blive hurtigere?

Målret din hjerne

Når du svømmer lange afstande eller tramper afsted på en lang cykel- eller løbetur, så er det let at lade dine tanker vandre. Men for træning, der kræver at komme fra A til B, kan et smallere fokus på et enkelt punkt få dig hurtigere frem. Personer, der fokuserede på målstregen frem for at se sig omkring, bevægede sig 23 procent hurtigere ifølge forskning publiceret i fagbladet "Motivation and Emotion". Fokus sænkede også niveauet for deres oplevelse af anstrengelse (RPE: rate of perceived exertion) eller hvor hårdt de troede, at de arbejdede, hvilket kan gøre det mindre anstrengende at træde speederen i bund.



Dit fokus behøver ikke være på en konkret mållinje, fortæller Fifer. Du kan vælge at løbe til et vejskilt eller et træ, og gøre det igen og igen. Du kan endda bruge denne tilgang til HIIT-intervaller ved at fokusere på fx et unikt mønster på trægulvet foran dig under mountain climbers. Et visuelt mål kan bringe dit fokus tilbage til det, du er i gang med, og minde dig om at være målrettet i stedet for at dagdrømme, forklarer Fifer. Dette mindset kan hjælpe dig til at holde foden på speederen.