Fem tips til smartere styrketræning

Den vigtigste del af styrketræningen sker, før du rører vægtene. Formålet med opvarmning er så simpelt, som det lyder: At øge temperaturen i din core og sende ilt og blod til dine muskler. Det øger energien og bevægelsesfriheden før din træning. Den hjælper også med at skabe mental parathed.



Ved du hvad? Jo hårdere du træner, jo længere bør din opvarmning være. Men typisk kan du sigte efter 5 til 15 minutter med et par sæt med dynamiske øvelser som gående planker med en push-up, gående lunges med rotation og et minut med et sjippetov. Svedig? Det bør du være. Når du kommer i gang med træningen, så tag et par opvarmningssæt før hvert løft, og øg vægten gradvist, så du sikrer, at dine muskler er klar til belastningen.