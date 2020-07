Spring højere, løb hurtigere og præstér bedre

“Forestil dig fascie som en dynamisk, konstant rulle med plastikfilm, der opdeler, inddeler og fokuserer bevægelse og lader, hvad der kunne betragtes som tilfældig sortering af muskler, nerver, blodkar og organer, agere som et samlet hele,” forklarer Rebecca Pratt, PhD, professor i anatomi på Oakland Universitet William Beaumont School of Medicine. Typer af fascie omfatter også sener, ledkapsler, ligamenter og intramuskulært bindevæv, siger Schleip.



Sener har et bølgelignende mønster, der gør, at senen kan krympe og strække sig, forklarer Schleip. “Jo mere af dette bølgelignende mønster, der er i en sene, jo mere opbevaringskapacitet har den.” Tag fx løb. Når din fod rammer jorden, lader du achillessenen, som får senen til midlertidigt at strække sig for at holde på kinetisk energi. Når du sætter af fra jorden, trækker senen sig tilbage til tilstanden fra før. Det er dette rekyl, der driver dig fremad. Jo mere opbevaringskapacitet, senen har, jo mere affjedring har du til rådighed.



“Undersøgelser af dyr har vist, at efter tre måneder med regelmæssig træning er der en øgning i senens kapacitet,” siger Schleip. Dette påviser, at på samme måde som styrketræning øger muskelmassen over tid, kan du forbedre dine seners kapacitet og dermed tilføje mere styrke til din krop gennem bevægelse.



Og løb er ikke den eneste måde at udvikle den kinetiske opbevaringkapacitet i dine sener på. “Mennesker, der udfører plyometrisk træning [hoppeøvelser], træner deres muskler til at trække sig sammen i mindre grad, mens de opbevarer energi mere effektivt,” siger Schleip. Det skyldes, at når du springer eller hopper, strækker din fascie sig hurtigt og bliver hurtigt kortere igen og dermed udvikler senens kapacitet sig. Undersøgelser viser, at regelmæssig plyometrisk træning, (som eksperter typisk er enige om højest skal udføres hver tredje dag), opbygger mere rekylkapacitet i senen. Selv efter 10 sekunders sæt med pogo jumps nogle få gange om ugen kan forbedre dit væv.



Her er tre andre måder at forbedre dine seners evne til at forlænges og forkortes og dermed holde din fascie sund.