Styrk dit hjerte, og løb for livet

Præcis som din hjerne er skabt til at lære og vokse, så er dit hjerte programmeret til at tilpasse sig bevægelse (især for udholdenhed). Det viser ny forskning, der er publiceret i tidsskriftet PNAS. I den pågældende undersøgelse sammenligner forskere hjertet fra chimpanser med stillesiddende menneskers, indfødte amerikanere fra subsistenslandbrug, langdistanceløbere og linemen fra amerikansk fodbold.



Holdet af forskere fandt frem til, at det kun er hos mennesker, at hjertets venstre hjertekammer, der pumper blod ud til resten af kroppen, er tyndt og langstrakt, hvilket gør det lettere for hjertemuskulaturen at udvide sig. Et større hjertekammer, som de fandt i gruppen af langdistanceløbere, og i lidt mindre grad hos subsistenslandmændene (der går meget), gør hjertet mere effektivt, så det pumper mere blod med hvert slag. Det betyder, at det løber lidt lettere, så dine træninger og gøremålene i din hverdag bliver lidt nemmere og føles mindre belastende.



Men dem, der ikke jævnligt dyrker udholdenhedsaktivitet, oplever en helt anden udvikling: et tryktilpasset hjerte, dvs. organet faktisk ændrer struktur for at flytte blod igennem indsnævrede kar, fortæller medforfatter Daniel Lieberman, PhD, der er professor i menneskelig evolutionsbiologi på Harvard. Det kan føre til tykkere og stivere vægge, så dit hjerte skal arbejde hårdere for at udføre sit arbejde. Det var tilfældet for linemen i amerikansk fodbold, der foretrækker styrketræning frem for langdistanceløb, og for aberne, der ikke er udviklet til vedvarende bevægelse på samme måde som mennesker. Det var også tilfældet for stillesiddende mennesker, der kunne være i fare for at udvikle højt blodtryk.