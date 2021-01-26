Styrk dit hjerte, og løb for livet

Den gode nyhed er, at du kan opbygge et stærkere hjerte, og du kan starte med det samme, selv hvis dit hjerte allerede er tilpasset, hvor meget du bevæger dig (eller ikke bevæger dig). Med fire til seks uger med fast udholdenhedstræning (det er ifølge American College of Sports Medicins anbefalinger mindst 150 minutter om ugen) vil du begynde at se kardiovaskulære ændringer. Takket være det forstørrede venstre hjertekammer bliver løbeturen lettere, og du kommer hurtigere op af trappen. Alle de kilometer, du tilbagelægger, øger også antallet af bittesmå røde blodlegmer og antallet af energiproducerende celler i hjertet, så arterierne kan optage mere ilt, forklarer Barry Franklin, PhD, direktør for forebyggende kardiologi og hjertrehabilitering på Beaumont Health i Royal Oak, Michigan.



For at se forbedringen i aktion skal du notere din hvilepuls på din aktivitetsmåler. En lavere hvilepuls er et biprodukt af udholdenhedstræning, der giver dit hjerte mere tid til at fyldes med blod. Du vil ikke bare kunne presse dig selv endnu længere under aerobisk sport og træning, men du vil også styrke dit helbred på lang sigt: Hver forbedring på 10 slag færre pr. minut for din hvilepuls forbedrer din form nok til at reducere risikoen for hjertesygdomme og alle andre dødsårsager med 15 til 20 procent, fortæller Franklin. De sundeste atleter har en hvilepuls omkring 40 til 65 slag pr. minut, fortæller Franklin, selv om American Heart Association siger, at alt mellem 60 til 100 er normalt.



Selvfølgelig har vægttræning en rolle i et afbalanceret træningsprogram. Det kan opbygge muskelstyrke og udholdenhed, forbedre insulinsensitivitet samt øge muskelmasse og din metabolisme, fortæller Franklin. "Men vi kan komme til at betale en pris, hvis det er det eneste, vi gør", tilføjer Lieberman. Du behøver ikke blive marathonløber, men hvem gider at være en chimpanse?