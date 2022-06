Derfor har du brug for en motivationsmakker til at nå dine mål

Hvis du bruger mere tid på at tale eller dagdrømme om alle de sunde ting, du gerne vil opnå, end på rent faktisk at opnå dem, så er det måske på tide at tilkalde noget backup, så du kan bevæge dig fremad.

Når du har én til at holde øje med dig – eller endnu bedre, til at være med – på din wellness-mission, kan det give dig det skub, du har brug for, for at gå fra tanke til handling. I et studie fra University College London opnåede par, som ønskede at tabe sig, blive mere aktive og ryge mindre, større succes med det, når deres samlever havde de samme mål. Anden forskning publiceret i Journal of Personality and Social Psychology fandt frem til, at støtte fra ens ægtefælle hjalp med at skabe fremskridt i målene, uanset om der var tale om kortsigtede eller langsigtede mål.

Du behøver ikke at tage ud og gifte dig for at have en, der kan hjælpe dig med at nå dine mål. Ifølge mange psykologer og trænere skal du bare bruge en motivationsmakker – det kan være din bedre halvdel, et familiemedlem, en ven eller mentor – som har det, der skal til, for at motivere dig til at nå dit næste niveau og endnu videre.