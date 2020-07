For at opnå et mål skal du beslutte dig for, om processen er det værd

Anerkend mulige forhindringer

Positivitet betyder ikke så meget, som man tror, siger Gabriele Oettingen, Ph.d, professor i psykologi ved New York University. Efter flere års forskning har hun fundet ud af, at det at have store drømme om et mål faktisk kan føre til en dårlig indsats og mislykkede forsøg, når man prøver at nå det.



For at hjælpe folk med at overvinde det fandt hun på en mental strategi, der hedder WOOP, hvilket står for "Wish, Outcome, Obstacle, Plan". Først skal man finde frem til et vigtigt ønske, som er udfordrende, men godt kan opnås. Eksempelvis forsøger du måske at skære ned på dit alkoholindtag på hverdagsaftner. Forestil dig det bedste resultat, og hvordan det kunne ændre din daglige tilværelse. Måske vil du sove bedre og have mere energi. Derefter skal du finde frem til en forhindring, som kan afholde dig fra at opnå det ønske. Oettingen siger, at man skal gå i dybden og spørge sig selv, hvad er det i mig, der står i vejen? En følelse, en irrationel overbevisning, en dårlig vane? Sidstnævnte er måske tilfældet, hvis man tager et glas vin til maden. Til sidst skal man finde frem til den handling eller tanke, der hjælper dig med at overvinde forhindringen og lave en “hvis-så”-plan. Det kunne eksempelvis være, "hvis jeg har lyst til vin til maden, så tager jeg kombucha eller danskvand i stedet for".



"Positive fantasier får folk til at føle, at de allerede har fået opfyldt deres drømme, hvilket dræner dem for energi," forklarer Oettingen. "Hvis man opdager en forhindring, giver det energi, og hvis man laver en "hvis-så-plan", så ved man, hvordan man skal håndtere forhindringen. Når man senere møder forhindringen, bliver denne reaktion automatisk udløst, så du kommer nærmere dit mål".



Det vigtigste: Der er ingen skam i at gå efter et mål, der er lettere at nå med det samme. Hvis man har succes hurtigt, så kan det hjælpe dig med at arbejde dig hen mod de større mål, når du er klar til – og opsat på – en større indsats.