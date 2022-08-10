For at opnå et mål skal du beslutte dig for, om processen er det værd

Det kan være spændende at beslutte sig for et stort mål som at løbe en maraton, en udfordring om at spise sundt i 30 dage eller endelig klare en håndstand. Men hvorfor kommer motivationen ofte let i starten for derefter at fuse ud – eller forsvinde helt? Ifølge nyere forskning er det, fordi dine ambitioner sommetider bliver overskygget af det arbejde, der skal til for at opfylde dem.



"Når der skal en indsats til, er der en vigtig forskel på at vælge, hvad man skal gøre og så faktisk at gøre det", siger ph.d. Agata Ludwiczak, der forsker i psykologi ved Queen Mary University of London. "Hvis man vælger mellem forskellige anstrengende muligheder, så koncentrerer man sig ofte om belønningerne. Men de anstrengelser, man gør sig, afhænger mere af den indsats, opgaven kræver". Det kunne forklare, hvorfor man vælger at tilmelde sig et halvmaraton i stedet for 10K. Hvis man går efter noget at prale med, kan det påvirke ens dømmekraft.



Ludwiczaks undersøgelse faldt i to dele og er publiceret i tidsskriftet Behavioural Brain Research. I den første fik nogle personer gentagne gange to opgaver at vælge imellem, som hver krævede forskellige indsatser og havde forskellige økonomiske bonusser. Den letteste valgmulighed gav ofte færre penge, mens den sværere gav mere. I anden del forsøgte deltagerne at gennemføre den opgave, de valgte i første del. Forskerne kom frem til, at i første del var den større belønning det vigtigste for personerne. Under anden del skiftede deres fokus 180 grader, og de fokuserede primært på den indsats, der skulle leveres her og nu, uanset om den indsats resulterede i den økonomiske belønning, som de oprindeligt gik efter.



"Vores studie viser, at det er lige meget, om dit mål er at løbe 5K eller et maraton. Under hvert enkelt træningsløb fokuserer vores hjerner på den indsats, der er nødvendig den dag", siger Ludwiczak. "Hvis indsatsen er mere krævende, end man havde regnet med, så giver man højst sandsynligt op, selvom belønningen er rigtig god".



Deltagerne kunne få et par kroner, så der var ikke så meget på spil. Men hvad hvis belønningen er en livslang drøm – eksempelvis at bestige et højt bjerg eller at lave en ironman? Skal man så ikke række ud efter stjernerne? Måske. Men før man forpligter sig til det, skal man vide, hvad man går ind til, så man undgår at udsætte sig selv for tvivl på sig selv og nederlag. Det gør man sådan her.