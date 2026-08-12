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Weiße Laufschuhe für Damen

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Damen-Laufschuh für Wettkämpfe
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Weiße Laufschuhe für Damen: verbessere deine Performance

Bei Nike sind wir stolz darauf, Läuferinnen seit 1979 tatkräftig unterstützen zu dürfen. Damals schlossen wir uns mit dem International Runners Committee zusammen, um uns für die Gleichberechtigung der Geschlechter bei Langstrecken-Events einzusetzen. Seitdem helfen unsere weißen Damen-Laufschuhe Athletinnen auf der ganzen Welt dabei, ihre Leistung zu verbessern. In dieser Kollektion erwarten dich Außensohlen für verschiedene Untergründe, flexible Mesh-Obermaterialien für optimale Bewegungsfreiheit und erstklassige Polsterung für Knöchel- und Gelenkschutz.


Weil Laufen deinem Körper einiges abverlangen kann, sind unsere weißen Laufschuhe für Damen mit speziell entwickelten Innovationen ausgestattet. Paare mit Nike Air Elementen geben dir beispielsweise hervorragende Polsterung für angenehmes Auftreten. Diese leichten Materialien wirken außerdem stoßdämpfend, ohne dabei unnötiges Zusatzgewicht zu kreieren. Das Resultat? Ein federndes Tragegefühl und jede Menge Energierückgabe, damit du jede Challenge selbstbewusst meistern kannst.


Für einen erfolgreichen Lauf hängt zunächst alles von dem Schuhwerk ab. Und weil jede Läuferin unterschiedliche Anforderungen hat, entwerfen wir unsere weißen Joggingschuhe für Damen mit verschiedenen Außensohlen. Leicht strukturierte Gummi-Designs sind beispielsweise besonders langlebig – perfekt für glatte, harte Böden wie Fußwege. Auf Kunststoffbahnen unterstützen dich weiße Running-Schuhe für Damen mit Stollen am besten. Sie liefern nicht nur idealen Grip, sondern helfen dir besonders beim Ab- und Auftreten. Und fürs Trailrunning? Dafür nimmst du weiße Damen-Laufschuhe mit einem tiefen, strukturierten Profil, damit du auf unebenen und rutschigen Böden besten Halt hast.


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Seit 2008 werden sämtliche Nike Air Elemente in unseren Fabriken in Oregon und Missouri mit mindestens 25 % Produktionsabfällen gefertigt. Außerdem verwenden wir alte Plastikflaschen, Teppiche und Fischernetze, um daraus Hochleistungsgarne für unsere Bekleidung herzustellen. Du möchtest auch deinen Teil zum Umweltschutz beitragen? Dann entscheide dich für weiße Damen-Laufschuhe von Nike, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet sind. Das Label bedeutet, dass diese Schuhe mit mindestens 20 % Recycling-Material hergestellt wurden.