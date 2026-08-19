Weiße Schuhe & weiße Sneaker

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Nike Air Max Dn
Nike Air Max Dn Schuh (ältere Kinder)
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Nike Air Force 1 Shadow
Nike Air Force 1 Shadow Schuhe für Damen
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Jordan Spizike Low
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Nike Shox TL
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Nike Air Force 1 '07 EasyOn
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Nike Bella 7
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Air Max 90 LTR
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Nike Court Vision Low
Nike Court Vision Low Herrenschuh
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Nike Shox NZ
Nike Shox NZ Herrenschuh
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Nike Vomero Premium
Nike Vomero Premium Straßenlaufschuh (Herren)
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Nike Run Defy
Nike Run Defy Straßenlaufschuh (Damen)
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Nike Air Force 1 '07 Edge
Nike Air Force 1 '07 Edge Herrenschuh
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Nike Dunk Low
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Nike Ava Edge
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Air Jordan 1 Low SE
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Jordan Spizike Low
Jordan Spizike Low Herrenschuh
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Nike Omni Multi-Court
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Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Herrenschuh
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Nike Zoom Skylon 11
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Nike Air Force 1 '07 LV8 „USA“
Nike Air Force 1 '07 LV8 „USA“ Schuh (Herren)
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Nike Structure 26
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Air Jordan 5 Retro OG „White Metallic“
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Air Jordan 1 Low SE
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Nike SB Force 58 Premium
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Nike Mercurial Superfly 11 Pro
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Nike Air Monarch IV
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Nike SB Heritage Vulc
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Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Schuh (ältere Kinder)
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Nike SB Chron 2 Canvas
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Nike Air Max 90
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Air Jordan 4 Retro „Flight Club“ Herrenschuh
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Nike Tiempo Maestro Elite
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Nike Court Vision Low
Nike Court Vision Low Herrenschuh
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Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Herrenschuh
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Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Herrenschuh
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Air Jordan 11 Retro Low "University Blue" Herrenschuh
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Jordan Spizike Low
Jordan Spizike Low Herrenschuh
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Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Workout-Schuh für Herren (extraweit)
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Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Damenschuh
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Nike Structure Plus
Nike Structure Plus Straßenlaufschuh (Herren)
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Jordan 1 Low TD
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Luka 77
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Nike Air Max 90 G
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Nike Marina
Nike Marina Slides für Damen
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Kobe Air Force 1 Low
Kobe Air Force 1 Low Herrenschuh
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Nike Dunk Low Retro
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Nike Air Force 1 '01
Nike Air Force 1 '01 Schuhe für Herren
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Kobe III Protro
Kobe III Protro Basketballschuh
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Air Jordan 1 Low SE Herrenschuh
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Nike Tiempo Ligera Pro Low-Top-Fußballschuh für weichen Rasen
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Nike Tiempo Ligera Pro
Nike Tiempo Ligera Pro Turf Low-Top Fußballschuh
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Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club High-Top-Fußballschuh für Hallen- und Hartplätze
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High-Top-Fußballschuh für Hallen- und Hartplätze
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Nike Tiempo Maestro Elite
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Nike Mercurial Superfly 11 Club
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Nike Kawa
Nike Kawa Badeslipper für Babys und Kleinkinder
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Nike Initiator
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Nike Court Vision Alta
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Tennis Classic CS
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High-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
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Nike Team Hustle D 12
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Nike Blazy
Nike Blazy Schuhe für Herren
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Nike Blazy
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Nike Court Borough Low Recraft
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Jordan 4 Retro "Comic"
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Nike Tiempo Maestro Akademie
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Nike Cosmic Runner SE 2
Nike Cosmic Runner SE 2 Laufschuh für ältere Kinder
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Book 2 "WNBA 30th"
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Nike Air Force 1 '01
Nike Air Force 1 '01 Schuhe für Herren
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Nike Air Force 1 '01
Schuhe für Herren
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Kobe III Protro
Kobe III Protro Basketballschuh
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Kobe III Protro
Basketballschuh
189,99 €
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Herrenschuh
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Herrenschuh
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Nike Tiempo Ligera Pro
Nike Tiempo Ligera Pro Low-Top-Fußballschuh für weichen Rasen
Nike Tiempo Ligera Pro
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159,99 €
Nike Tiempo Ligera Pro
Nike Tiempo Ligera Pro Turf Low-Top Fußballschuh
Nike Tiempo Ligera Pro
Turf Low-Top Fußballschuh
129,99 €
Nike Tiempo Maestro Academy
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Recyclingmaterialien
Nike Tiempo Maestro Academy
Low-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
84,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club High-Top-Fußballschuh für Hallen- und Hartplätze
Nike Mercurial Superfly 11 Club
High-Top-Fußballschuh für Hallen- und Hartplätze
69,99 €
Nike Tiempo Maestro Elite
Nike Tiempo Maestro Elite Low-Top-Fußballschuh für weichen Rasen
Nike Tiempo Maestro Elite
Low-Top-Fußballschuh für weichen Rasen
259,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club High-Top-Fußballschuh für Turf
Nike Mercurial Superfly 11 Club
High-Top-Fußballschuh für Turf
69,99 €
Nike Kawa
Nike Kawa Badeslipper für Babys und Kleinkinder
Nike Kawa
Badeslipper für Babys und Kleinkinder
27,99 €
Nike Initiator
Nike Initiator Schuh (Damen)
Bestseller
Nike Initiator
Schuh (Damen)
84,99 €
Nike Court Vision Alta
Nike Court Vision Alta Damenschuh
Nike Court Vision Alta
Damenschuh
89,99 €
Tennis Classic CS
Tennis Classic CS Schuh (Herren)
Tennis Classic CS
Schuh (Herren)
89,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
Recyclingmaterialien
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
High-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
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Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy High-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden für ältere Kinder
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
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Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 Basketballschuh (ältere Kinder)
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Nike Team Hustle D 12
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Nike Blazy
Nike Blazy Schuhe für Herren
Jetzt in SNKRS
Nike Blazy
Schuhe für Herren
89,99 €
Nike Court Borough Low Recraft
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Nike Court Borough Low Recraft
Schuh (Babys, Kleinkinder)
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Jordan Court Connect Low
Jordan Court Connect Low Schuh (Babys, Kleinkinder)
Jordan Court Connect Low
Schuh (Babys, Kleinkinder)
49,99 €
Jordan 4 Retro "Comic"
Jordan 4 Retro "Comic" Schuh (jüngere Kinder)
Jordan 4 Retro "Comic"
Schuh (jüngere Kinder)
89,99 €
Nike Tiempo Maestro Akademie
Nike Tiempo Maestro Akademie Low-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden
Recyclingmaterialien
Nike Tiempo Maestro Akademie
Low-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden
84,99 €
Nike Cosmic Runner SE 2
Nike Cosmic Runner SE 2 Laufschuh für ältere Kinder
Nike Cosmic Runner SE 2
Laufschuh für ältere Kinder
49,99 €
Book 2 "WNBA 30th"
Book 2 "WNBA 30th" Basketballschuh
Book 2 "WNBA 30th"
Basketballschuh
159,99 €

Weiße Schuhe: spektakuläre Technologien für ein einzigartiges Tragegefühl

In der Nike Kollektion findest du für jede Sportart den richtigen weißen Schuh. Schnür die futuristischen Designs oder setz auf Retro-Looks mit einem chunky Sneaker in Weiß samt massiver Zwischensohle. Weiße Sneaker von Nike stehen für Komfort – sei es beim Sport oder auf der Straße, ob High-Top, der über den Knöchel reicht, oder Low-Top, der mehr Bewegungsfreiheit bietet.

Wie auf Wolken: weiße Sneaker mit Air Max Technologie

1987 kam der Air Max 1 auf den Markt. Mit sichtbarer Dämpfung und super bequemem Design war er absolut revolutionär. Schnell wurde der leichtgewichtige Sneaker dank seiner wolkengleichen Eigenschaften zur Ikone für Sportler und Sammler. Auch du wirst dich wie ein Profi-Athlet fühlen, wenn du die außergewöhnliche Leichtigkeit der Nike Air Technologie an deinen Füßen spürst. Indem wir die klassischen Nike Silhouetten immer wieder neu interpretieren, wird es auch nie langweilig: Entscheide dich für einen Sportschuh mit sichtbaren Nike Air Elementen – damit kannst du die innovative Technologie, die im Inneren steckt, nicht nur fühlen, sondern sogar sehen.

Spüre die revolutionäre Dämpfung von Nike React

Weiße Sneaker mit Nike React Schaumstoff bieten ein unglaublich reaktionsfreudiges Laufgefühl. Die leichtgewichtigen Schuhe sind so strapazierfähig, dass sie optimale Dämpfung bieten und dabei ganz ohne großes Volumen auskommen. Das Auftreten mit dem Fuß ist zudem total weich. Mehr Schaumstoff bedeutet gleichzeitig auch eine bessere Energierückgabe – ideal für kraftvolles Abstoßen und ein geschmeidiges Abrollen von der Ferse bis zu den Zehenspitzen.

Bestleistung? Aber sicher!

Wenn du hart trainierst, brauchst du Schuhe, auf die du dich immer verlassen kannst. Deshalb umschließen weiße Nike Sportschuhe mit hochfestem Flyknit Obermaterial deinen Fuß wie eine Socke und bieten dir sicheren Halt. Dieses atmungsaktive Gewebe ermöglicht außerdem eine bessere Luftzirkulation, sodass dich dein Schweiß nicht behindern kann. Die ganz in Weiß gehaltenen Nike Schuhe mit Nike Flymesh Technologie haben Belüftungsöffnungen – und zwar dort, wo sich die Wärme staut. So bleiben deine Füße kühl und du hast den Kopf frei, um dich ganz auf dein Spiel zu konzentrieren.

Weiße Nike Sneaker – Meter für Meter der pure Komfort

Mit weißen Sportschuhen von Nike kommst du bequem ins Ziel. Die Außensohle aus Gummi, die speziell für Läufer designt ist, verbessert die Traktion und bietet dir Grip, wenn du ihn brauchst. Mit Aussparungen im Sohlenprofil sorgen die komplett weißen Schuhe dafür, dass dein Fuß bei jedem Schritt natürlich abrollen kann, während die durchgehende Karbonfaserplatte ein sanftes Laufgefühl ermöglicht, indem sie die Energierückgabe optimiert. Je wohler du dich beim Laufen fühlst, desto weiter wirst du kommen.

Speziell für deinen Sport konzipierte Schuhe

Für jede Sportart brauchst du Schuhe, die eine gute Performance abliefern können, wenn es darauf ankommt. Die weißen Basketballschuhe von Nike wurden für konstante Höchstleistungen entwickelt, damit du deinen Mitstreitern immer einen Schritt voraus bist. So kannst du dich darauf verlassen, dass sie deinen Füßen auch bei schnellen Richtungswechseln einen sicheren Halt geben. Falls du lieber Fußball spielst, unterstützen dich die weißen Fußballschuhe von Nike dank optimaler Traktion dabei, schnell zu beschleunigen und deine Bestleistung abzurufen. Auf dem Tennisplatz wirst du das leichtgewichtige Tragegefühl und die Halt gebende Passform unserer Tennisschuhe zu schätzen wissen. Diese Sportschuhe von Nike erleichtern seitliche Bewegungen, während die strapazierfähigen Außensohlen mit viel Grip während des ganzen Spiels für Standfestigkeit sorgen.