Oversized Hoodies für Damen: maximaler Komfort
Wie wär’s denn mit Gemütlichkeit? In unserer Nike Kollektion aus ultrasoften Oversized Hoodies und Sweatshirts für Damen wirst du fündig. Egal, ob du zu Hause chillen oder dein Workout absolvieren willst: Lässig geschnittene Silhouetten und leichte Strukturen verwöhnen dich mit einem angenehmen Tragegefühl.
Mehrere Layering-Pieces übereinanderzutragen, ist das Geheimrezept für gemütliche Loungewear – und genau für diesen Zweck sind unsere Oversized Pullover für Damen konzipiert. Sweatshirts mit Rundhalsausschnitt, überschnittenen Schultern und weiten Ärmeln lassen sich schnell überziehen, während die längeren Rippstrick-Bündchen an den Ärmeln etwas Struktur in den Look zaubern. In puncto Design hast du freie Hand: Entscheide dich für auffällige Grafiken oder den kultigen Nike Swoosh auf der Brust.
Kein Hoodie ohne butterweiche Gewebestruktur auf der Innenseite: Wenn es besonders kuschelig sein soll, greife zu einem Oversized Sweatshirt aus gebürstetem Fleece oder einem Oversized Zip-Hoodie aus French Terry. Oder kommt es dir auf zusätzliche Wärme an? Dann nimm einen Hoodie, der sowohl Kängurutaschen als auch eine Kapuze mit Kordelzug besitzt. So bleiben auch Kopf und Hände warm.