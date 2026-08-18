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Sweatshirts & Oversized Hoodies für Damen

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Nike Studio Fleece mittleres Gewicht
Nike Studio Fleece mittleres Gewicht Oversize-Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
Bestseller
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Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Hoodie für Damen
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Oversize-Hoodie für Damen
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Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Oversize-Sweatshirt (Damen)
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Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Oversize-Rundhalsshirt mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
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Oversize-Rundhalsshirt mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
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Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Oversize-Crewneck mit Grafik (Damen)
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Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Hoodie für Damen
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Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Oversize-Hoodie für Damen
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Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversize-Track-Jacket (Damen)
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Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Hoodie für Damen
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Nike Pro
Nike Pro Fleecehoodie mit Therma-FIT-Technologie (Damen)
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Nike Pro
Fleecehoodie mit Therma-FIT-Technologie (Damen)
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Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Verkürztes Oversize-Top mit Viertelreißverschluss (Damen)
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Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Verkürztes Oversize-Top mit Viertelreißverschluss (Damen)
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Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Damen-Rundhalsshirt
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Oversize-Damen-Rundhalsshirt
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Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Oversize-Oberteil mit Dri-FIT-Technologie und Halbreißverschluss (Damen)
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Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Damen-Rundhalsshirt
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Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversize-Top mit verkürztem Schnitt (Damen)
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Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversize-Hoodie (Damen)
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Nike Sportswear Damenjacke mit durchgehendem Reißverschluss
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Nike Therma-FIT Basketball Performance-Hoodie (Damen)
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Nike ACG "Tuff Fleece"
Nike ACG "Tuff Fleece" Hoodie
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Nike Phoenix Fleece
Nike Phoenix Fleece Oversize-Basketball-Hoodie für Damen
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Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Hoodie (Damen)
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Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversize-Hoodie für Damen
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Jordan Brooklyn Fleece Hike Mike Oberteil mit Viertelreißverschluss (Damen)
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Team 13 Courtside
Team 13 Courtside Nike WNBA Kurz-Hoodie (Damen)
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Inter Milan SE
Inter Milan SE Nike ACG Therma-FIT Fußball-Hoodie
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Nike Pro Therma-FIT Damen-Hoodie
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A'ja Wilson
A'ja Wilson Damen-Basketball-Hoodie
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Inter Mailand Phoenix Fleece
Inter Mailand Phoenix Fleece Nike Fußball-Hoodie für Damen
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Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
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A'ja Wilson
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Inter Mailand Phoenix Fleece
Inter Mailand Phoenix Fleece Nike Fußball-Hoodie für Damen
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Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
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Oversized Hoodies für Damen: maximaler Komfort

Wie wär’s denn mit Gemütlichkeit? In unserer Nike Kollektion aus ultrasoften Oversized Hoodies und Sweatshirts für Damen wirst du fündig. Egal, ob du zu Hause chillen oder dein Workout absolvieren willst: Lässig geschnittene Silhouetten und leichte Strukturen verwöhnen dich mit einem angenehmen Tragegefühl.


Mehrere Layering-Pieces übereinanderzutragen, ist das Geheimrezept für gemütliche Loungewear – und genau für diesen Zweck sind unsere Oversized Pullover für Damen konzipiert. Sweatshirts mit Rundhalsausschnitt, überschnittenen Schultern und weiten Ärmeln lassen sich schnell überziehen, während die längeren Rippstrick-Bündchen an den Ärmeln etwas Struktur in den Look zaubern. In puncto Design hast du freie Hand: Entscheide dich für auffällige Grafiken oder den kultigen Nike Swoosh auf der Brust.


Kein Hoodie ohne butterweiche Gewebestruktur auf der Innenseite: Wenn es besonders kuschelig sein soll, greife zu einem Oversized Sweatshirt aus gebürstetem Fleece oder einem Oversized Zip-Hoodie aus French Terry. Oder kommt es dir auf zusätzliche Wärme an? Dann nimm einen Hoodie, der sowohl Kängurutaschen als auch eine Kapuze mit Kordelzug besitzt. So bleiben auch Kopf und Hände warm.