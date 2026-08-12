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Oversized Hoodies & Sweatshirts

Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Oversize-Hoodie aus Fleece (Herren)
Jordan Brooklyn
Oversize-Hoodie aus Fleece (Herren)
69,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Oversize-Rundhalsshirt mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
+1
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Oversize-Rundhalsshirt mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
94,99 €
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Oversize-Hoodie (Herren)
Jordan Flight Fleece
Oversize-Hoodie (Herren)
89,99 €
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Hoodie für Damen
+2
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Oversize-Hoodie für Damen
64,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Oversize-Hoodie aus French Terry (Herren)
Nike Sportswear Club
Oversize-Hoodie aus French Terry (Herren)
69,99 €
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Oversize-Kapuzenjacke für ältere Kinder (Mädchen)
+1
Nike Sportswear Studio Fleece
Oversize-Kapuzenjacke für ältere Kinder (Mädchen)
44,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club French-Terry-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)
Nike Sportswear Club
French-Terry-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)
59,99 €
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Oversize-Sweatshirt (Damen)
+3
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece Medium Weight
Oversize-Sweatshirt (Damen)
59,99 €
Nike Pro
Nike Pro Fleecehoodie mit Therma-FIT-Technologie (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Fleecehoodie mit Therma-FIT-Technologie (Damen)
89,99 €
Nike Studio Fleece mittleres Gewicht
Nike Studio Fleece mittleres Gewicht Oversize-Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece mittleres Gewicht
Oversize-Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
69,99 €
Nike
Nike Therma-FIT Basketball Performance-Hoodie (Damen)
Nike
Therma-FIT Basketball Performance-Hoodie (Damen)
74,99 €
Nike Phoenix Fleece
Nike Phoenix Fleece Oversize-Basketball-Hoodie für Damen
Nike Phoenix Fleece
Oversize-Basketball-Hoodie für Damen
99,99 €
Nike Sportswear Athletic
Nike Sportswear Athletic Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear Athletic
Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
54,99 €
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Oversize-Hoodie (Mädchen)
Nike Sportswear Studio Fleece
Oversize-Hoodie (Mädchen)
44,99 €
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Verkürztes Oversize-Top mit Viertelreißverschluss (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Verkürztes Oversize-Top mit Viertelreißverschluss (Damen)
64,99 €
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Hoodie für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Oversize-Hoodie für Damen
64,99 €
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversize-Track-Jacket (Damen)
Nike Pregame Fleece
Oversize-Track-Jacket (Damen)
119,99 €
Nike Sportswear Studio
Nike Sportswear Studio Fleece-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt und kastiger Passform (Mädchen)
Nike Sportswear Studio
Fleece-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt und kastiger Passform (Mädchen)
39,99 €
Jordan Flight
Jordan Flight Hoodie für Herren
Recyclingmaterialien
Jordan Flight
Hoodie für Herren
119,99 €
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT Fleece-Trainingshoodie ohne Ärmel (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike N.A.C.
Dri-FIT Fleece-Trainingshoodie ohne Ärmel (Herren)
64,99 €
Nike Tech
Nike Tech Herren-Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
Recyclingmaterialien
Nike Tech
Herren-Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
149,99 €
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Damen-Rundhalsshirt
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Oversize-Damen-Rundhalsshirt
69,99 €
Nike Tech
Nike Tech Fleece-Hoodie (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Tech
Fleece-Hoodie (Herren)
139,99 €
Jordan Flight Wings
Jordan Flight Wings Fleece-Hoodie (Herren)
Jordan Flight Wings
Fleece-Hoodie (Herren)
99,99 €

Oversized Hoodies: Mach’s dir gemütlich

Beim Warm-up oder in Trainingspausen ist ein Oversized Hoodie oft genau das Richtige. Unsere Kollektion an übergroßen Sweatshirts und Hoodies bietet die passenden Farben und Designs für alle Sportarten, Athletinnen und Athleten. Mit Kapuzenjacken kannst du deine Temperatur zwischen den Einheiten regulieren, während atmungsaktive Sweatshirts für ein angenehmes Tragegefühl beim Training sorgen. Lässig geschnittene Designs garantieren maximalen Komfort und lassen sich am Spielfeldrand leicht an- und ausziehen.


Die Nike Therma-FIT Technologie macht das Beste aus der Wärme, die dein Körper erzeugt. Unsere Oversized Hoodies bestehen aus innovativen Materialien. Damit bleibt deine Körpertemperatur während des gesamten Workouts im optimalen Bereich. Du findest auch viele Optionen aus der Nike „Move to Zero“-Kampagne – unserem Plan zur Reduzierung von Abfall und Emissionen auf null. Diese Hoodies und Sweatshirts werden aus recycelten Materialien hergestellt und sind somit besser für dich und den Planeten.