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Schuhe – Nike Black Friday Angebote 2026

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Nike Air Max Alpha Trainer 6
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Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
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Nike United Phantom 6 Low Elite
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Air Jordan 1 Low SE
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Nike Phantom 6 High Elite LV8
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Nike United Phantom 6 Low Academy
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Air Jordan 1 Low SE
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Nike United Phantom 6 High Elite
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Nike Air Max Moto 2K
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Nike Pegasus Premium
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Nike Phantom 6 High Elite LV8
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Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland" Fußballschuh für Kunstrasen
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Nike Air Max Moto 2K SE
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Nike Star Runner 5
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Giannis Freak 7 "Light Aqua"
Giannis Freak 7 "Light Aqua" Basketballschuh
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Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland" Fußballschuh für normalen Rasen
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Jordan Heir Series 2 "Precious Medals"
Jordan Heir Series 2 "Precious Medals" Basketballschuh
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Nike United Tiempo Maestro Academy
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Nike United Tiempo Maestro Elite
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Air Jordan 1 Low SE
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Air Jordan 1 Low SE
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Nike Pegasus 41 GORE-TEX
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Wasserdichter Straßenlaufschuh (Herren)
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Nike ReactX Rejuven8 SE
Nike ReactX Rejuven8 SE Slides (Herren)
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Sabrina 3 "WNBA 30th"
Sabrina 3 "WNBA 30th" Basketballschuh
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Nike Phantom 6 Low Elite LV8
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Luka 5 "Luka Lifestyle"
Luka 5 "Luka Lifestyle" Basketballschuh
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Nike P-6000 SE
Nike P-6000 SE Herrenschuh
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Nike Air Max Plus OG Premium
Nike Air Max Plus OG Premium Herrenschuh
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Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
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Jordan Spizike Low
Jordan Spizike Low Schuh (ältere Kinder)
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Nike Omni Multi-Court
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Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland" Fußballschuh für Kunstrasen
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A'One "Stone Mauve"
A'One "Stone Mauve" A'ja Wilson Basketballschuh
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Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Schuh (Herren)
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Nike Shox R4
Nike Shox R4 Schuh (Herren)
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Air Jordan 1 Mid SE Herrenschuh
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Nike Court Vision Alta
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Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland"
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Nike Pegasus 41 GORE-TEX
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Nike Shox R4
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Schuhe zum Nike Black Friday: Finde deine neuen Lieblingsdesigns 2026

Von Oldschool-Designs bis hin zu Tech der nächsten Generation: Mit unseren Schuh-Deals zum Nike Black Friday findest du ikonische Must-haves. Ob du gerade im 42. Kilometer bist, dein PB im Fitnessstudio verbesserst oder deinen neuen Style in der Stadt auslebst – mit diesen Modellen hast du bei jedem Schritt stützenden Halt und angenehmen Tragekomfort. Entdecke unsere Black-Friday-2026-Angebote für Schuhe und erreiche dein Ziel jederzeit mit ultimativem Style. Wähle Nike Schuhe mit innovativen Details und sei der Konkurrenz immer einen Schritt voraus oder hol dir Sneaker im Retro-Look – wie unsere Mid-Tops, die deinem Look durch ihre Basketball-Designs coole Vintage-Vibes verleihen.

Entdecke alte und neue Favorites

Halte bei unseren Nike Black-Friday-Deals nach Schuhen mit Max Air-Elementen Ausschau. Unsere Air-Elemente hatten 1978 ihren ersten Auftritt – und sie bieten immer noch die leichte Polsterung und den grenzenlosen Tragekomfort, den du so sehr liebst. Mit Air-Elementen unter deinen Füßen fühlt sich jede Bewegung unglaublich weich und federnd an. Außerdem haben unsere Air Max Schuhe mit originellem Design auch Features wie gerippte Elemente und sichtbare Nähte. Damit bekommen die zeitlosen Retro-Styles einen modernen Look. Oder entscheide dich für unsere neuesten Modelle, die mit ihrem durchscheinen Gummi und den optimierten Designs einen individuellen und futuristischen Vibe haben.


Genieße dank atmungsaktiven Sportschuhen den besten Komfort


Wenn du bei heißem Wetter bis ans Limit pushst, halten Belüftungsdetails deine Füße angenehm kühl. Nike Black-Friday-Sportschuhe mit atmungsaktivem Mesh lassen kühle Luft an die Füße, damit ein angenehmes und trockenes Tragegefühl garantiert ist – und damit du auch weiter pushen kannst. Unsere Mesh-Schuhe haben verstärkte Elemente für bessere Strapazierfähigkeit, sodass sie bei deinen Workouts auch die härtesten Challenges mitmachen. Halte besonders Ausschau nach unseren Turnschuhen am Nike Black Friday mit verstärkten Fersen – bei diesen Designs werden deine Füße bei jeder Bewegung zusätzlich abgesichert und gestützt.


Zuverlässiger Halt bei jeder Sportart

Gummi-Außensohlen garantieren beim Laufen und Springen auf verschiedenen Böden zuverlässige Traktion. Sei es die Laufbahn, der Gehweg oder das Laufband: Mit diesen Sohlen fühlen sich deine Füße auch beim letzten Kilometer noch wohl. Diese Schuhe zum Nike Black Friday garantieren selbst bei den schnellsten Richtungsänderungen stärksten Halt – die Außensohlen aus Gummi reagieren nämlich blitzschnell auf den Boden unter deinen Füßen. Und: Die Flexkerben unter den Außensohlen machen deine Schuhe flexibler, sodass sie sich den natürlichen Bewegungen deiner Füße optimal anpassen.


Funktionsfähige & futuristische Sneaker – Nike Black Friday


Bei unseren Sneakern kommt es auf die Details an. Klassische Designs mit dem ikonischen Swoosh treffen auf Mesh-Einsätze für den Style von morgen. Entdecke monochrome Modelle oder komplett einfarbige schwarze und weiße Sneaker, die sich mit allem kombinieren lassen – von Workout-Looks bis hin zu Streetwear-Style. Oder hol dir am Nike Black Friday Schuhe in knallbunten Farben, wenn du wirklich auffallen möchtest.


Hol dir die neuesten Designs mit innovativen Features


Nike Schuhe mit Laschen an Zunge und Ferse lassen sich schneller anziehen, damit du sofort bereit für die Action bist. Innovative Schnürsysteme ermöglichen das individuelle Anpassen der Passform, wodurch deine Füße jederzeit fest im Schuh sitzen. Halte auch nach den Sportschuhen mit Schnellschnürsystem Ausschau, mit denen du super-einfach die sicherste Passform erzielst. Egal, was auf dem Plan steht – mit unseren Nike Black-Friday-Angeboten für Schuhe können deine Füße jederzeit ultimativen Tragekomfort genießen.