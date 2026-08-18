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Nike Black Friday 2026 – Basketball

(95)
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damenshorts (ca. 20 cm)
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Nike Pro 365
Damenshorts (ca. 20 cm)
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Giannis Freak 7 "Light Aqua"
Giannis Freak 7 "Light Aqua" Basketballschuh
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Sabrina 3 "Infinite"
Sabrina 3 "Infinite" Basketballschuh
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Sabrina 3 "WNBA 30th"
Sabrina 3 "WNBA 30th" Basketballschuh
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Basketballschuh
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A'One "Stone Mauve"
A'One "Stone Mauve" A'ja Wilson Basketballschuh
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KD18 "International Blue"
KD18 "International Blue" Basketballschuh
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Nike G.T. Cut 4 "Jordan Poole"
Nike G.T. Cut 4 "Jordan Poole" Basketballschuh
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LeBron James Los Angeles Lakers 2022/23 Association Edition
LeBron James Los Angeles Lakers 2022/23 Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
Recyclingmaterialien
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Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
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Nike Dominate 8P
Nike Dominate 8P Basketball
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Basketball
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Nike G.T. Cut 4 "Rob Dillingham"
Nike G.T. Cut 4 "Rob Dillingham" Basketballschuh
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Sabrina 3 "Three"
Sabrina 3 "Three" Basketballschuh
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NBA Essential
NBA Essential Nike NBA-T-Shirt für Herren
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Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 Basketballschuh (ältere Kinder)
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Nike G.T. Cut 4 "WNBA 30th"
Nike G.T. Cut 4 "WNBA 30th" Basketballschuh
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Chicago Bulls Courtside
Chicago Bulls Courtside Jordan '85 NBA Statement T-Shirt (Herren)
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Nike G.T. Cut 4
Nike G.T. Cut 4 Basketballschuh
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LeBron XXIII „Motor King“
LeBron XXIII „Motor King“ Basketballschuh
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Chicago Bulls Essential Nike NBA-T-Shirt für Herren
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Nike Street Flare
Nike Street Flare Basketballschuh
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Nike Crossover
Nike Crossover Basketballshorts mit Dri-FIT-Technologie (ca. 13 cm) (Damen)
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Basketballshorts mit Dri-FIT-Technologie (ca. 13 cm) (Damen)
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LeBron James Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
LeBron James Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23 Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot
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Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot
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Kobe
Kobe Ärmelloses Performance-Oberteil (Herren)
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LeBron James Los Angeles Lakers City Edition
LeBron James Los Angeles Lakers City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
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LeBron "Old Glory"
LeBron "Old Glory" Nike Basketball-T-Shirt (Herren)
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Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 Schuh (jüngere Kinder)
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Chicago Bulls Courtside
Chicago Bulls Courtside Nike NBA T-Shirt mit lockerer Passform (Herren)
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Milwaukee Bucks Association Edition
Milwaukee Bucks Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
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Memphis Grizzlies Icon Edition
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Giannis Antetokounmpo
Giannis Antetokounmpo Nike NBA Herren-T-Shirt
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LeBron XXIII Elite "Hurt Feelings"
LeBron XXIII Elite "Hurt Feelings" Basketballschuh
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Los Angeles Lakers Essential
Los Angeles Lakers Essential Nike NBA-T-Shirt für Herren
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Milwaukee Bucks Icon Edition
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Ja Morant Nike NBA Herren-T-Shirt
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Los Angeles Lakers Courtside Nike NBA T-Shirt mit lockerer Passform (Herren)
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Boston Celtics Courtside
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Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Basketballshorts aus Meshmaterial mit Dri-FIT-Technologie (Herren) (ca. 13 cm)
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Kobe
Kobe Dri-FIT Basketball-Fleecehoodie für Herren
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Ja Morant Memphis Grizzlies 2022/23 Association Edition
Ja Morant Memphis Grizzlies 2022/23 Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
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Golden State Warriors Courtside
Golden State Warriors Courtside Nike NBA T-Shirt mit lockerer Passform (Herren)
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LeBron Nike NBA Herren-T-Shirt
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Kobe
Kobe Fleece-Basketballhose mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
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Boston Celtics Courtside
Boston Celtics Courtside Nike NBA T-Shirt mit lockerer Passform (Herren)
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LeBron "For The Record"
LeBron "For The Record" Nike Basketball-T-Shirt (Herren)
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Milwaukee Bucks Courtside Jordan '85 NBA Statement T-Shirt (Herren)
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Milwaukee Bucks Courtside Nike NBA T-Shirt mit lockerer Passform (Herren)
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Memphis Grizzlies Courtside
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LeBron "Dreams and Nightmares"
LeBron "Dreams and Nightmares" Nike Basketball-T-Shirt für Herren
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Memphis Grizzlies Icon Edition 2023/24
Memphis Grizzlies Icon Edition 2023/24 Nike NBA Swingman Trikot für ältere Kinder
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Boston Celtics Courtside
Boston Celtics Courtside Nike Dri-FIT NBA-Trikot für Herren
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Memphis Grizzlies
Memphis Grizzlies Nike NBA-T-Shirt für Herren
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Kobe
Kobe Nike Dri-FIT Basketball-T-Shirt für Herren
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Philippinen Limited Road
Philippinen Limited Road Nike Basketballtrikot (Herren)
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Book 2 "Spiridon"
Book 2 "Spiridon" Basketballschuh
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Jordan Heir Series 2 "Precious Medals"
Jordan Heir Series 2 "Precious Medals" Basketballschuh
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Jordan Dri-FIT Jumpman
Jordan Dri-FIT Jumpman Stirnband
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Luka 5 "Luka Lifestyle" Basketballschuh
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Luka Herren-T-Shirt
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Herren-T-Shirt
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Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT Fleecehose (Herren)
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Air Jordan 40 "Wolf Grey"
Air Jordan 40 "Wolf Grey" Basketballschuh
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Luka 5 "Luka Lifestyle"
Luka 5 "Luka Lifestyle" Basketballschuh (ältere Kinder)
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Basketballschuh (ältere Kinder)
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Tatum 4 Basketballschuh
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Tatum 4 SE
Tatum 4 SE Basketballschuh
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Jordan Sport
Jordan Sport Diamond Shorts aus Dri-FIT-Gewebe für Herren
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Diamond Shorts aus Dri-FIT-Gewebe für Herren
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Luka 77 "Chicago"
Luka 77 "Chicago" Basketballschuh für ältere Kinder
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Jordan Jumpman
Jordan Jumpman Armbänder
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Jordan
Jordan Flightcore Rucksack (27 l)
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Flightcore Rucksack (27 l)
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LeBron "For The Record"
LeBron "For The Record" Nike Basketball-T-Shirt (Herren)
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Milwaukee Bucks Courtside
Milwaukee Bucks Courtside Jordan '85 NBA Statement T-Shirt (Herren)
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LeBron "Dreams and Nightmares"
LeBron "Dreams and Nightmares" Nike Basketball-T-Shirt für Herren
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Memphis Grizzlies Icon Edition 2023/24 Nike NBA Swingman Trikot für ältere Kinder
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Boston Celtics Courtside
Boston Celtics Courtside Nike Dri-FIT NBA-Trikot für Herren
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Kobe Nike Dri-FIT Basketball-T-Shirt für Herren
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Philippinen Limited Road
Philippinen Limited Road Nike Basketballtrikot (Herren)
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Book 2 "Spiridon"
Book 2 "Spiridon" Basketballschuh
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Jordan Heir Series 2 "Precious Medals" Basketballschuh
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Luka 5 "Luka Lifestyle"
Luka 5 "Luka Lifestyle" Basketballschuh
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Luka Herren-T-Shirt
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Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT Fleecehose (Herren)
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Air Jordan 40 "Wolf Grey" Basketballschuh
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Luka 5 "Luka Lifestyle" Basketballschuh (ältere Kinder)
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Jordan Sport
Jordan Sport Diamond Shorts aus Dri-FIT-Gewebe für Herren
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Jordan Jumpman Armbänder
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Jordan
Jordan Flightcore Rucksack (27 l)
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Basketballtrikots zum Nike Black Friday 2026: Zeig deine Farben

Basketballtrikots sind der Inbegriff von urbaner Coolness. Egal, ob du auf dem Spielfeld oder im Park unterwegs bist: Mit den ikonischen NBA Trikots hältst du deiner Lieblingsmannschaft die Treue. Allen Trikots gemein ist natürlich Nikes Innovationsgeist. Die bahnbrechende Dri-FIT Technologie ist das beste Beispiel. Schweiß wird von der Haut weg nach außen geleitet, wo er schnell verdunsten kann. So bleibst du auch bei kniffligen Spielzügen konzentriert am Ball. Die Nike Black-Friday-Rabatte sind die perfekte Gelegenheit, deine Ausrüstung zu ergänzen.

Du hast genug von gewöhnlichen High-Tops? Basketballschuhe laufen ohnehin allen anderen Schuhen den Rang ab. Hinter den klassischen Nike Designs – von Jordans zu LeBrons – steckt jede Menge Technologie: von leichten, atmungsaktiven Materialien für ultimativen Tragekomfort bis hin zu dämpfendem Schaumstoff für beste Sicherheit.

Unsere Traktionssohlen geben dir bei schnellen Manövern auf dem Feld sicheren Grip. Für guten Halt sorgen spezielle Schnürsysteme. Kein Wunder, dass alle Basketballgrößen auf Nike Schuhe schwören. Mit den Nike Black-Friday-Rabatten schießt du garantiert ein Schnäppchen.