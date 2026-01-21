  1. Nike Black Friday
Yoga am Nike Black Friday 2025

Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Fitness-T-Shirt für Herren
25 % Rabatt
Nike Zenvy
Nike Zenvy Dri-FIT-Longsleeve mit durchgehendem Reißverschluss (Damen)
Recyclingmaterialien
50 % Rabatt
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
Recyclingmaterialien
50 % Rabatt
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings mit hohem Bund und ausgestelltem Bein für Damen
Recyclingmaterialien
35 % Rabatt
Nike Zenvy
Nike Zenvy Dri-FIT Longsleeve für Damen
Recyclingmaterialien
50 % Rabatt
Nike Zenvy
Nike Zenvy Dri-FIT-Bodysuit (7/8) (Damen)
Recyclingmaterialien
50 % Rabatt
Nike Zenvy
Nike Zenvy Gepolsteter Sport-BH mit Print und leichtem Halt
Recyclingmaterialien
50 % Rabatt
Nike Zenvy Rib
Nike Zenvy Rib Dri-FIT-Kurzarmshirt (Damen)
Recyclingmaterialien
50 % Rabatt
Nike Zenvy
Nike Zenvy Dri-FIT Oversize-Cardigan (Damen)
Recyclingmaterialien
50 % Rabatt
Nike Form
Nike Form Vielseitige Hose mit offenem Saum und für Herren
Recyclingmaterialien
40 % Rabatt
Nike Primary
Nike Primary Therma-FIT Kapuzenjacke (Herren)
Recyclingmaterialien
40 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Mid-Layer Trainings-Hoodie mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
20 % Rabatt
Nike Unlimited
Nike Unlimited Vielseitige Dri-FIT Hose mit Reißverschluss am Bündchen für Herren
Recyclingmaterialien
40 % Rabatt
Nike Primary
Nike Primary Therma-FIT vielseitiges Rundhalsshirt (Herren)
Recyclingmaterialien
40 % Rabatt
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Nike One mit nahtloser Vorderseite Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
50 % Rabatt
Nike One Fitted
Nike One Fitted Dri-FIT Kurztanktop für Damen
Recyclingmaterialien
50 % Rabatt
Nike Totality
Nike Totality Vielseitige Dri-FIT Herrenshorts ohne Futter (ca. 23 cm)
Recyclingmaterialien
34 % Rabatt
Nike Pro Indy Plunge
Nike Pro Indy Plunge Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
Recyclingmaterialien
50 % Rabatt
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT-Kurzarmshirt (Damen)
Recyclingmaterialien
24 % Rabatt
Nike One
Nike One 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
30 % Rabatt
Nike One Fitted
Nike One Fitted Dri-FIT Kurztanktop (Damen)
Recyclingmaterialien
50 % Rabatt
Nike Flex
Nike Flex Haargummis (6er-Pack)
14 % Rabatt
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT Tanktop mit Trägern für Damen
Recyclingmaterialien
50 % Rabatt
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt,
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt, Polster und verstellbarer Passform
Recyclingmaterialien
50 % Rabatt

Nike Black-Friday-Deals für Yoga: finde deinen Flow

Vom Sonnengruß-Newbie bis zum selbstbewussten Vinyāsa-Pro: Hol dir diesen Black Friday Yoga-Produkte, die für Yogis aller Art geeignet sind. Unsere vielseitigen Yoga-Pieces sind selbst den schwierigsten Übungen gewachsen, damit du dein Potenzial beim Beugen und Dehnen voll entfachen kannst.


Es geht zu einer intensiven Session oder vielleicht sogar zum Hot Yoga? Dann hol dir bei unseren Black-Friday-Deals Yoga-Kleidung, die mit unserer Dri-FIT Technologie ausgestattet ist. Dieses Gewebe leitet Schweiß von der Haut ab und transportiert ihn an die Oberfläche des Stoffes, damit er schneller verdunstet – du kannst auf der Matte also ein angenehm trockenes Tragegefühl genießen. Zudem findest du in dieser Kollektion die Nike Infinalon Technologie: Dieser butterweiche und extrem elastische Stoff ist die Definition von Bewegungsfreiheit. Das strapazierfähige Material ist für maximalen Komfort konzipiert und passt sich all deinen Bewegungen an, sodass dich nichts von deinen Übungen ablenkt. Unsere Yoga-Leggings sind zudem aus unserem InfinaSoft Gewebe hergestellt – es hält einfach jedem Squat Stand und liefert dir dabei jede Menge Abdeckung, damit du dich um nichts sorgen musst.


Wir wissen, dass sich beim Yoga alles um den Komfort dreht. Deswegen sind unsere Kleidungsstücke in einer großen Auswahl an Schnitten und Passformen erhältlich. Kreiere beispielsweise einen cleanen Look mit eng anliegenden Leggings samt hohem Bund und Slim-Fit-Tops. Wenn luftigere Outfits eher dein Ding sind, dann entscheide dich für lässig geschnittene T-Shirts, luftige Cropped-Fit-Modelle und entspannte Jogginghosen. Lieber knallige Farbakzente oder eher gedeckte Farbtöne? Glücklicherweise findest du im Nike Black-Friday-Sale Yoga-Deals mit verschiedenen Farbdesigns und Mustern, damit du auch deinen eigenen Style kreieren kannst.


Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Um uns dabei zu helfen, hol dir am Black Friday Yoga-Produkte, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet sind. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus recyceltem Material besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.