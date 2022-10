Flohio. The Future Is In The Air

Vor 33 Jahren machte Nike die Air-Dämpfung mit dem Air Max zum ersten Mal sichtbar und setzte damit neue Maßstäbe. In dieser Saison stellen wir Athleten, Künstler und beeindruckende Menschen vor, die ebenfalls die Welt um sich herum verändern. The Future is in the Air.



In den frühen 2000er-Jahren entstand in London der Musikstil Grime als Reaktion auf die raue Realität des Großstadtlebens. Grime ist ein Mix aus Reggae und Jungle-Beats und kennzeichnet sich durch Streetlife Lyrics im Stakkatoflow. Der düstere Sound verkörpert die Anti-Establishment-Haltung und den rebellischen Charakter der urbanen jungen Londoner Generation. Der typische Grime-Look: Trainingsanzug und Air Max.



Jetzt lassen sich Rapper und Rapperinnen wie Flohio von der DIY-Kreativität und der unbändigen Energie des traditionellen Grime inspirieren, um die Zukunft des Genres zu gestalten. Die 27-jährige Süd-Londonerin macht Musik, die das Gefühl der frühen 2000er-Jahre kanalisiert, aber deutlich unkonventionell klingt. Wir sprachen mit ihr über ihre Liebe zum kreativen DIY-Style, ihre engverbundene Community und darüber, wie der Air Max auch in ihrer Generation immer noch eine Rolle spielt.