Was ist die ideale Passform für Sneaker? Eine Fußspezialisten-Meinung | Artikel "OGC"

Passform und Support sind bei allen Schuharten wichtig, nicht nur bei Performance-Schuhen. Dazu gehören Slipper, Sandalen, Anzugschuhe und Sportschuhe.

"[Wenn man zu den Menschen gehört, die] chronische Fußschmerzen haben, darunter Fersenschmerzen, Schmerzen im Fußgewölbe und Plantarfasziitis, sollte der Fuß bei jeglicher Aktivität stabilisiert werden", erklärt Brad Schaeffer, D.P.M., zertifizierter Podologe und Fuß- und Gelenkchirurg in New York. "Die Ursache für die meisten Schmerzen und Reizungen rührt von der Belastung, der wir unsere Füße aussetzen – das wiederholte Ziehen und Dehnen, wenn wir gehen, laufen oder von Aktivitäten mit erhöhter Intensität."

Sprich mit deiner Ärztin oder deinem Arzt, wenn du chronische Fußschmerzen oder andere medizinische Probleme hast, die durch Laufen oder anderes Training schlimmer werden können.

Was stützende Schuhe angeht, ist das Tragen der richtigen Größe ein guter Anfang. Zwei Hauptfaktoren sollten beim Kaufen neuer Schuhe berücksichtigt werden: Breite und Länge. Nike Schuhe gibt es in normaler, weiter und extraweiter Größe. Wenn sich normal weite Schuhe zu eng anfühlen, probier ein weites oder extraweites Paar aus.

Gut passende Schuhe sollten fest am Mittelfuß und an der Ferse sitzen und sie sollten auf angenehme Weise die Rückseite der Ferse umschließen. Im Zehenbereich sollte etwas Spielraum sein – wenn deine Zehen an der Schuhvorderseite reiben, sind deine Schuhe wahrscheinlich zu eng, was zu Beschwerden an den Zehen und Zehennägeln führen kann. Sind Schuhe zu lang oder weit, können deine Füße rutschen, was beim Gehen oder Laufen eine destabilisierende Wirkung haben kann.

Wenn du neue Schuhe anprobierst, solltest du daran denken, dass Füße im Laufe des Tages anschwellen können. Es ist also besser, Schuhe am Nachmittag oder Abend anzuprobieren. Erwachsenenfüße können im Verlauf des Lebens auch länger oder weiter werden, da die Bänder und Sehnen im Fuß mit der Zeit elastischer werden. Das ist vollkommen normal und ein weiterer Grund, um Schuhe anzuprobieren, wenn möglich.