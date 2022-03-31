Was ist kinesiologisches Tape und wie wird es verwendet?

Wenn das kinesiologische Tape an der Haut zieht, entsteht ein kleiner Raum zwischen Haut und darunterliegendem Gewebe. Das regt nicht nur, wie von Kennedy beschrieben, den Blut- und Lymphfluss an, sondern gibt auch den Gelenken mehr Bewegungsfreiheit.

So lässt zum Beispiel eine Studie darauf schließen, dass das patellofemorale Gelenk durch das Tapen des Knies mehr Platz bekommt. Auch wenn das nur wenig Platz ist, kann er ausreichen, um die Gelenkirritation bei Bewegung zu reduzieren.

Außerdem weist Kennedy auf die mentale Komponente hin. K-Tapes vermitteln in bestimmten Körperregionen ein Gefühl von mehr Halt, sei es am Knöchel, am Knie oder an anderen Stellen. Auch wenn deine Bewegungen davon nicht beeinflusst werden, kann dir ein Tape um dein Gelenk ein Gefühl von zusätzlicher Stabilität geben, so Kennedy.

In ihrer Praxis nutzt Kennedy K-Tapes oft bei Muskelverletzungen wie leichten Muskelzerrungen mit minimalem Kraft- und Bewegungsverlust in Wade und Oberschenkel. Sie hat außerdem die Erfahrung gemacht, dass Tapes Läufer:innen mit Muskelermüdung und -krämpfen auf langen Strecken helfen können – sowohl beim Training als auch beim Wettkampf.

Das Tape unterstützt darüber hinaus den Wiederaufbau schwacher oder ungleichmäßig entwickelter Muskeln. Für eine randomisierte kontrollierte Studie aus dem Jahr 2017 wurden Teilnehmer:innen mit chronisch vorgebeugtem Kopf untersucht. Diese Haltung kann Druck auf die Halswirbelsäule verursachen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich die Kopfposition verbessert, wenn das Tape auf Nacken und unteren Rücken aufgebracht wird.