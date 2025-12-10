Wenn du unter Zeitdruck stehst, ist es verständlich, dass du dein Workout optimal nutzen möchtest. Laut der American Heart Association sollten Erwachsene mindestens 150 Minuten pro Woche mäßig intensiven Aktivitäten und an zwei Tagen pro Woche muskelaufbauenden Aktivitäten nachgehen. Gozo meint jedoch, dass du dich nicht zwischen Cardio- und Krafttraining entscheiden musst.

Tipp: Laut CDC erkennst du eine moderate Intensität daran, dass deine Herzfrequenz erhöht ist und du ins Schwitzen kommst. Du solltest auch in der Lage sein zu sprechen, aber nicht, den Text deines Lieblingssongs zu singen.

Beispiele für ein wöchentliches Training sind Aktivitäten mit moderater Intensität wie etwa zügiges Gehen, Gartenarbeit, Tennis oder Radfahren.

Letzten Endes sollte die richtige Workout-Routine aus einer Mischung aus Cardio- und Krafttraining bestehen und dir damit das Beste aus beiden Welten bieten. "Ich glaube nicht an eine Einheitslösung für alle, aber ich plädiere dafür, dass alle Menschen mindestens dreimal pro Woche 20 bis 30 Minuten in irgendeiner Form Kraft- oder Widerstandstraining betreiben", so Gozo. "Insbesondere jede Art von Belastungsübungen, bei denen gefühlt mindestens Stufe 7 von 10 erreicht wird – wobei 10 die härteste Stufe ist."

In Bezug auf Cardio meint Gozo, dass "sich jeder mehr bewegen sollte", besonders alle, die bei der Arbeit am Schreibtisch sitzen. "Wenn du eine sitzende Tätigkeit hast, empfehle ich, zusätzlich zu deinem Krafttraining noch an zwei oder drei Tagen in der Woche Cardio zu machen", sagt Gozo. "Das kann auch einfach nur ein 30-minütiger Spaziergang im Freien sein."