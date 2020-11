So verbessert ein gesunder Darm dein Wohlbefinden

"Wir haben dreimal so viele Mikroorganismen in und auf unserem Körper wie menschliche Zellen", so Jocelyn Harrison, eingetragene Diätassistentin und Mitbegründerin von Pacific Nutrition Partners in Los Angeles. (Zu diesen Mikroorganismen gehören Viren, Bakterien und Pilze. Menschliche Zellen umfassen weiße Blutkörperchen, Blutplättchen, Hautzellen, Geschlechtszellen, Fettzellen etc.) Die meisten dieser Organismen leben im Dickdarm. Sie bilden einen wesentlichen Teil unseres Immunsystems und sind für Stoffwechsel, Gehirnfunktion und weitere Körpervorgänge verantwortlich.



Sie stellen den Lebensraum für sowohl nützliche als auch schädliche Bakterien dar. In einem gesunden Darm überwiegen jedoch die nützlichen. Indem du qualitativ hochwertige, unbehandelte Nahrungsmittel mit vielen Ballaststoffen zu dir nimmst und dich um deine Gesundheit kümmerst, schaffst du die Voraussetzungen für einen gut funktionierenden Magen-Darm-Trakt sowie für allgemeines Wohlbefinden, so Harrison.



Sobald jedoch die schädlichen Bakterien die Überhand gewinnen, können verschiedene Herz-Kreislauf- und Gewichtsprobleme sowie Depressionen, Ängste, Müdigkeit und Entzündungen die Folge sein. Außerdem können sie Stress verursachen, der mit Kopfschmerzen, Hautproblemen und Schlafstörungen in Verbindung gebracht wird. (Wenn dir diese Symptome bekannt vorkommen und du keine Erklärung dafür findest, solltest du dich an einen Gastroenterologen wenden.) All diese Probleme können wiederum verheerende Auswirkungen auf die Mikroorganismen haben, die kollektiv auch als Mikrobiom bezeichnet werden. Das Ganze ist jedoch keine Einbahnstraße: "Indem du dich um deine Darmgesundheit kümmerst, kannst du auch Besserung in Bezug auf andere gesundheitliche Probleme verspüren und umgekehrt", erklärt Harrison.



Auch Forscher versuchen immer noch herauszufinden, wie das alles zusammenhängt. Die meisten Studien zur Darmgesundheit wurden an Tieren durchgeführt, denn um herauszufinden, wie Darmbakterien das Gehirn beeinflussen, muss sowohl der Darm als auch das Gehirn untersucht werden, was bei lebenden Menschen nicht möglich ist, so Dr. Monika Fleshner, die als Professorin in der Abteilung für integrative Physiologie und im Zentrum für Neurowissenschaften an der University of Colorado in Boulder arbeitet und bereits selbst einige umfangreiche Studien geleitet hat. Je mehr die Forscher über das Verdauungssystem lernen, desto mehr können sie sagen, was gut und was schlecht ist. Hier erfährst du, was sie bisher herausgefunden haben: