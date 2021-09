Deshalb sind die richtigen Trail-Running-Schuhe so wichtig

Die Sprengung eines Schuhs bezeichnet die Höhendifferenz zwischen Ferse und Zehenbereich bzw. Vorfuß.Sie steht häufig in Zusammenhang mit der Dämpfung des Schuhs.Schuhe mit mehr Dämpfung haben in der Regel eine größere Sprengung, also einen steileren Winkel zwischen Ferse und Zehenbereich.

Die Sprengung deines Trail Running-Schuhs sollte ungefähr so sein wie die deines Laufschuhs für die Straße.Warum das wichtig ist?Manche Trail-Läufer:innen bevorzugen eine niedrige oder sehr niedrige Sprengung, damit der Fuß näher am Boden ist.Diese minimalistischen Schuhe haben in der Regel eine Sprengung von weniger als 4 Millimetern, sodass zuerst der Mittel- oder Vorfuß auf den Boden aufsetzt.

Straßenschuhe haben dagegen eher eine moderate oder große Sprengung, sodass du beim Laufen zuerst mit der Ferse auf den Boden kommst.Bei den Schuharten gibt es im Grunde keine, die besser oder schlechter ist. Aber ein schneller Wechsel von einem zum anderen Schuh kann zu abrupten biomechanischen Veränderungen führen, die Schmerzen oder Verletzungen verursachen können.