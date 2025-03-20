So vermeidest du Blasen beim Laufen

Viele wollen am liebsten eine Blase sofort aufstechen. Doch Berry warnt, dass du das nur tun solltest, wenn sie sehr groß oder schmerzhaft ist. Cunha erklärt diesbezüglich: "Blasen sind eine natürliche Schutzbarriere des Körpers und verhindern, dass Keime eindringen. Wird eine Blase zu früh aufgestochen, kann sie sich entzünden. Deshalb ist es besser, kleinere, schmerzfreie Blasen in Ruhe zu lassen, damit sie von selbst heilen können."

Berry betont, dass eine Blase nur dann vorsichtig geöffnet werden sollte, wenn sie sehr schmerzhaft ist oder sich an einer Stelle befindet, wo sie ohnehin bald aufplatzen würde. In dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung erfährst du wie:

Reinige die betroffene Stelle. "Wasche deine Hände und die Blase gründlich mit Wasser und Seife oder einem Desinfektionsmittel", erläutert Cunha. Desinfiziere deine Nadel. "Desinfiziere eine Nadel oder Stecknadel mit Reinigungsalkohol", erklärt Cunha. Stich die Blase vorsichtig auf. "Stich dazu vorsichtig in den Rand der Blase, damit die Flüssigkeit ablaufen kann, ohne die oberste Hautschicht zu schädigen", erläutert Cunha. Versuche nicht, die Haut abzuziehen. "Die Haut über der Blase sollte nicht entfernt werden, da sie als Schutzschicht dient und das Risiko einer Infektion verringert", erklärt Cunha. Drück die Blase sanft aus. "Verwende dafür ein sauberes Taschentuch oder eine sterile Kompresse, um die Flüssigkeit vorsichtig herauszudrücken, ohne die Haut zu entfernen", sagt Cunha. Trag eine antibiotische Salbe auf. "Schütze die betroffene Stelle mit einer antibiotischen Salbe und bedecke sie mit einem sterilen Pflaster oder Verband", empfiehlt Cunha.

Wenn eine Blase kurz davor ist, von selbst aufzuplatzen, empfiehlt Berry, sie mit einem Blasenpflaster oder Druckschutzpflaster abzudecken, damit sie weniger Reibung ausgesetzt ist.

"Ist eine Blase bereits geplatzt, solltest du sie vorsichtig mit Wasser und Seife reinigen“, sagt Berry. Vermeide Reinigungsalkohol oder Wasserstoffperoxid, um die Wunde zu reinigen, da dies den Heilungsprozess verlangsamen kann. "Trag eine antibiotische Salbe oder Paraffinsalbe auf und decke die Blase mit einem sterilen Pflaster ab", fügt Berry hinzu. Versuch nicht, die oberste Hautschicht abzuziehen, da sonst das Risiko einer Infektion besteht.