So motivierst du dich beim Workout selbst

Es ist Samstag, und du liegst auf der Couch und kommst nicht vom Fernseher weg. Du weißt, dass du eigentlich trainieren solltest – schließlich fühlst du dich anschließend großartig und hast Fortschritte gemacht –, aber manchmal ist es eben gar nicht so einfach, sich aufzuraffen. Was steckt dahinter?



"Oft sagt man, 'Ich habe meine Motivation verloren', aber das stimmt so nicht ganz", erklärt Lisa Lewis, Doctor of Education und auf Leistungspsychologie spezialisierte Psychologin in Boston. "Motivation ist in uns allen fest verwurzelt – und nicht etwas, das man entweder hat oder nicht hat." Wenn du dich zu nichts aufraffen kannst, könnte es also einfach sein, dass deine gewohnte Motivationsquelle erschöpft ist. Greif in dem Fall auf eine andere Quelle zurück, die dich schnell wieder aktiv werden lässt.

Es gibt verschiedene Arten von Motivationsquellen. Da sind zum einen die äußeren wie z. B. Geld (vielleicht möchtest du ein Home Gym gestalten) oder Druck durch eine bestimmte Person (z. B. von einem Professor, der bessere Leistungen von dir erwartet). Zum anderen gibt es die tiefen inneren, identitätsgesteuerten Auslöser, die deine Ziele bestimmen und oft als dein "Warum" bezeichnet werden. Zu deinem Warum könnte auch der Wunsch gehören, ein hilfsbereiter, gut gelaunter Mensch zu sein, oder die Freude daran, anderen zu helfen.

Fachleute sind sich zwar einig, dass dein Warum dein tiefgreifendster und immerwährender Antrieb zur Verfolgung deiner Ziele ist, aber in der Praxis ist dieses Warum manchmal einfach schwer zu greifen oder spricht dich nicht wirklich an, erklärt Lewis. An solchen Tagen sind andere Motivationsmethoden hilfreich.

Die folgenden Motivationen, so Lewis, decken sowohl äußere, vordergründige Quellen als auch die Quellen ab, die tief in dir selbst schlummern. Finde heraus, welche dich heute anspricht, nutze sie und greif auf die anderen zu, wenn es mal nötig werden sollte. Im Idealfall ist es deine innere Motivation, die dich hauptsächlich antreibt, und du brauchst die äußeren Motivationsquellen nur dann, wenn wirklich gar nichts mehr geht.