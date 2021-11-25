Die Wissenschaft des guten Schlafes

Guter, erholsamer Schlaf sollte etwa ein Drittel deines Lebens ausmachen. Aber wenn es dir wie den meisten Menschen geht, mangelt es dir oft daran. "Gesunder Schlaf hat nicht nur einen entscheidenden Einfluss auf deinen allgemeinen Gesundheitszustand, sondern kann auch dazu beitragen, dass du dich besser bewegst, gesünder ernährst und leistungsfähiger wirst", erklärt Dr. Jennifer Martin, außerordentliche Professorin für Medizin an der UCLA und Mitglied des Nike Performance Council.