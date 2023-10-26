Tipps zum Entfernen von Flecken auf Shirts

Auch wenn ein schweißtreibendes Workout dazu beitragen kann, dass sich Körper und Geist energiegeladen und erfrischt fühlen, kann sie bei der Trainingskleidung unangenehme Folgen haben. Aufgrund einer chemischen Reaktion, die zwischen vielen Antitranspirantien und den Proteinen im Schweiß auftritt, kann der Stoff des Trainingsshirts mit gelblichen Flecken im Achselbereich anlaufen.

Zum Glück kannst du diese Schweißflecken ganz einfach aus deinen Hemden entfernen. Hier findest du Reinigungstipps vom Profi Patric Richardson, Autor von "Laundry Love: Finding Joy in a Common Chore". Mit diesem Tutorial in vier Schritten kriegst du alle Schweißflecken aus deinen Shirts.

Und das Beste daran? Wahrscheinlich hast du alles, was dafür nötig ist, schon zur Hand.