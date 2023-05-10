So reinigst du Baseball-Hosen in 6 einfachen Schritten

So reinigst du Baseball-Hosen
Produktpflege
Hier findest du einfache Anweisungen und Tipps, wie du Baseball-Hosen waschen kannst und wie du sie fleckenfrei und frisch bekommst.
Zubehör
- Enzymatischer Fleckenentferner
- Flüssiges Spülmittel
- Für Sportkleidung geeignetes Waschmittel
Benötigte Utensilien
- Scheuerbürste oder saubere Ersatz-Zahnbürste
Neue Baseball-Hosen bleiben normalerweise nicht lange sauber und weiß. Wenn sich Spieler:innen auf dem Spielfeld so richtig ins Zeug legen, sind Gras-, Schmutz- und Schweißflecken so gut wie unvermeidbar.
Damit Baseball-Hosen auch nach mehreren Innings noch gut aussehen, ist es wichtig, dass sie nach jedem Spiel gereinigt werden. Hier sind sechs einfache Schritte, mit denen du Baseball-Hosen zu Hause effektiv reinigen und selbst hartnäckige Flecken entfernen kannst.
Tipp: Für optimale Ergebnisse (mit minimalem Arbeitsaufwand) solltest du deine Baseball-Hose so schnell wie möglich nach dem Spiel waschen. Je mehr Zeit vergeht, desto schwerer lassen sich Schweiß und Flecken entfernen.
So reinigst du Baseball-Hosen
1.Flecken vor dem Waschen vorbehandeln
Wenn du Flecken auf deiner Baseball-Hose entfernen möchtest, ist die Vorbehandlung in der Regel die einfachste Methode. Am besten testest du den Fleckenentferner zunächst an einer kleinen, unauffälligen Stelle (z. B. an der Innenseite der Hose), um Verfärbungen auszuschließen.
Nicht alle Flecken auf Baseball-Hosen sollten auf die gleiche Art und Weise behandelt werden. Bei Grasflecken zum Beispiel sollte man anders vorgehen als bei Schmutzflecken.
- Behandlung von Grasflecken: Verwende einen enzymatischen Fleckenentferner, der auch als solcher gekennzeichnet ist. Bei proteinbasierten Flecken (wie Gras) sind enzymatische Fleckenentferner und Waschmittel am wirksamsten. Das liegt daran, dass diese Mittel natürlich vorkommende Proteine enthalten, die proteinbasierte Flecken abbauen.
(Verwandter Artikel: So entfernst du Grasflecken auf Schuhen)
- Schmutzflecken: Schmutzflecken lassen sich in der Regel am besten mit Reinigungsmitteln entfernen, die Netzmittel enthalten, wie zum Beispiel flüssige Geschirrspülmittel, Waschmittel oder Fleckensprays. Warum? Netzmittel ermöglichen ein besseres Eindringen des Wassers in das zu reinigende Material.
Trag die Lösung auf den Fleck auf und achte darauf, dass der gesamte Fleck bedeckt ist. Leg das Kleidungsstück anschließend bis zu einer Stunde lang in warmes Wasser (das Wasser sollte nicht wärmer als 40 °C sein).
Viele Baseball-Hosen von Nike bestehen zu 100 Prozent aus Polyester und können problemlos eingeweicht werden. Kleidungsstücke, die Elastan oder ähnliche Materialien enthalten, sollten jedoch nicht eingeweicht werden. Wirf am besten einen Blick auf das Etikett.
Reinige nach dem Einweichen der Hose die verschmutzten Stellen mit einer Zahn- oder Scheuerbürste. Wasch dann die Baseball-Hose wie hier beschrieben.
(Verwandter Artikel: So entfernst du Flecken aus weißen Shirts)
- Behandlung von Grasflecken: Verwende einen enzymatischen Fleckenentferner, der auch als solcher gekennzeichnet ist. Bei proteinbasierten Flecken (wie Gras) sind enzymatische Fleckenentferner und Waschmittel am wirksamsten. Das liegt daran, dass diese Mittel natürlich vorkommende Proteine enthalten, die proteinbasierte Flecken abbauen.
2.Die Baseball-Hose zum Waschen vorbereiten
Entferne Gürtel, Pads und sonstige Zubehörteile von der Hose und wasch diese separat. Weiße Baseball-Hosen sollten nicht zusammen mit farbigen Kleidungsstücken gewaschen werden, da sie sich sonst verfärben könnten.
Schließ vor dem Waschen noch alle Reißverschlüsse und Druckknöpfe.
3.Die Waschmaschine richtig einstellen
- Wassertemperatur: Du kannst entweder mit warmem oder heißem Wasser waschen. Die Wassertemperatur sollte jedoch 60 °C nicht überschreiten. Wenn du dir bei den Temperatureinstellungen nicht sicher bist, sieh in der Bedienungsanleitung deiner Waschmaschine nach. Wasch im Zweifelsfall lieber nur mit warmem Wasser.
(Hinweis: Das Kleidungsstück kann einlaufen oder ausbleichen, wenn das Wasser zu heiß ist.)
- Verschmutzungsgrad: Verwende am besten einen Waschgang, der für verschmutzte Baseball-Hosen geeignet ist, z. B. "stark verschmutzt".
- Beladungsmenge: Auch wenn du nur eine Baseball-Hose wäschst, solltest du die Maschine auf eine mittlere oder große Beladung einstellen. Mehr Wasser in der Maschine sorgt dafür, dass die Hose gründlicher gereinigt und gespült wird.
- Wassertemperatur: Du kannst entweder mit warmem oder heißem Wasser waschen. Die Wassertemperatur sollte jedoch 60 °C nicht überschreiten. Wenn du dir bei den Temperatureinstellungen nicht sicher bist, sieh in der Bedienungsanleitung deiner Waschmaschine nach. Wasch im Zweifelsfall lieber nur mit warmem Wasser.
4.Ein für Sportkleidung geeignetes Waschmittel verwenden
Die besten Ergebnisse erzielst du, wenn du ein Waschmittel mit einem Alkaligehalt von unter sieben verwendest. Viele handelsübliche Waschmittel haben einen Alkaligehalt von über sieben. Ein hoher Alkaligehalt kann jedoch den Farbverlust beschleunigen und bei weißen Baseball-Hosen zu Vergilbungen führen.
Waschmittel, die für Sportkleidung geeignet sind, haben in der Regel einen niedrigeren Alkaligehalt.
Tipp: Verwende keinen Weichspüler für Kleidungsstücke, die Nike Dri-FIT-Material enthalten, da dieser die feuchtigkeitsableitenden Eigenschaften des Materials beeinträchtigen kann.
5.Auf verbleibende Flecken überprüfen
Prüf nach dem Waschen der Baseball-Hose, ob noch Flecken vorhanden sind. Eingetrocknete Flecken können sich im Material festsetzen und sind dann schwerer zu entfernen. Wenn die Hose nach dem Waschen immer noch Flecken aufweist, wiederhol den Waschvorgang, bevor du sie trocknest.
6.Zum Trocknen aufhängen
Verwende einen rostfreien Kleiderbügel, z. B. aus Holz oder Kunststoff, um die Baseball-Hose zum Trocknen aufzuhängen. Lass sie vollständig trocknen, bevor du sie zusammenlegst.
Wenn du deine Baseball-Hose schnell wieder tragen möchtest, kannst du sie auch im Trockner trocknen. Stell aber die niedrigste Temperatur ein oder verwende die Einstellung "nur Luft". Acht darauf, dass du den Trockner nicht überlädst. Je mehr Platz für die Luftzirkulation vorhanden ist, desto besser trocknet die Hose.
Tipp: Am besten bewahrst du Baseball-Hosen an einem kühlen, trockenen Ort auf, an dem sie keiner Sonneneinstrahlung und keinem fluoreszierenden Licht ausgesetzt sind. Durch Lichteinwirkung kann sich weißes Nylonmaterial gelb verfärben. Wenn du deine Baseball-Hose außerhalb der Saison in einem Karton aufbewahren möchtest, solltest du diesen innen auskleiden, um zu verhindern, dass er auf die Hose abfärbt.
Häufig gestellte Fragen
Wie bekomme ich Baseball-Hosen wieder weiß?
Wenn du weiße Baseball-Hosen reinigen willst, solltest du ein sauerstoffhaltiges Bleichmittel verwenden. Beachte die entsprechenden Anweisungen auf dem Etikett. Verwende keine Chlorbleiche, da diese das Material der Hose beschädigen könnte.
Wie bekomme ich rote Flecken aus einer weißen Baseball-Hose heraus?
Rote Flecken sollten mit Spülmittel, Waschmittel oder Fleckentferner vorbehandelt werden. Trag das Mittel auf den Fleck auf, weich das Kleidungsstück in warmem Wasser ein und entferne den Fleck dann mit einer Bürste.
Wasch anschließend die Baseball-Hose in der Waschmaschine mit warmem oder heißem Wasser. Verwende unbedingt ein für Sportkleidung geeignetes Waschmittel und stellt den Waschgang "stark verschmutzt" ein. Schau nach, ob auch wirklich alle Flecken entfernt wurden, bevor du die Baseball-Hose zum Trocknen aufhängst.
Kann ich Baseball-Hosen in der Waschmaschine waschen?
Baseball-Hosen von Nike können in der Waschmaschine gewaschen werden. Du kannst sie mit warmem oder heißem Wasser waschen (nicht über 60 °C). Für die besten Ergebnisse wähle eine mittlere oder große Beladungsmenge. Verwende ein für Sportkleidung geeignetes Waschmittel und wähl den Waschgang "stark verschmutzt".
Kann ich Baseball-Hosen im Trockner trocknen?
Häng deine Baseball-Hose am besten mit einem rostfreien Kleiderbügel, z. B. aus Holz oder Kunststoff, zum Trocknen auf. Wenn du deine Baseball-Hose schnell wieder tragen möchtest, kannst du sie auch im Trockner trocknen. Wähl aber die niedrigste Temperatur oder verwende die Einstellung "nur Luft".
Text: Jessica Murri