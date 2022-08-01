5 Core-Übungen zur Ergänzung deiner Fitnessroutine

Die beiden größten Vorteile von Core-Übungen liegen in den Bereichen Ästhetik und Funktion. Ästhetisch erreichst du mit Core-Workouts einen geraden Core mit gut definierter Muskulatur, besonders was die geraden Bauchmuskeln (Rectus Abdominis) angeht, also ein sogenanntes Sixpack, sagt Michael Julom, CrossFit Level 1 Trainer und ACE-zertifizierter Personal Trainer.

Ein starker Core schützt auch die Wirbelsäule und ist entscheidend für alle unsere Bewegungsabläufe, wie aufrechtes Sitzen, längeres Stehen, Laufen, Tragen von Einkäufen, Schieben eines Rasenmähers oder Hochheben eines Kindes, sagen Justin Agustin, ISSA-zertifizierter Personal Trainer, und Julom.

Mit einem starken Core verhinderst du auch Ausgleichbewegungen und Ungleichgewichte.

"Wenn deine Core-Muskulatur nicht gut trainiert ist, gleichen andere Körperteile dies aus, indem sie diese Belastung übernehmen. Dadurch können unerwartete Schmerzen und Beschwerden auftreten", sagt Agustin. Dies kann Rückenschmerzen, Haltungsschwächen, einen schlechten Gleichgewichtssinn, fehlende Stabilität und mangelnde Ausdauer beim Stehen zur Folge haben.

Außerdem fügt er hinzu, dass tägliche Aktivitäten wie das Stehen und Hochheben von Gegenständen dadurch anstrengender werden, was das Verletzungsrisko erhöht.