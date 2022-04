Nutze deine mentale Stärke für mehr Performance

Genauso wie du nach einem 10-km-Lauf oder einem intensiven HIIT-Workout körperliche Müdigkeit verspürst, bist du wahrscheinlich auch nach einem langen Arbeitstag oder nach einer besonders schwierigen Aufgabe, die nur wenige Minuten dauert, geistig erschöpft, erklärt Kristy Martin, Assistenzprofessorin am University of Canberra Research Institute for Sports and Exercise in Australien. "Normalerweise würdest du Aufgaben, die geistige Erschöpfung verursachen, vermeiden, weil sie entweder extrem anspruchsvoll oder extrem langweilig sind", so Martin.



Weitere Studien haben gezeigt, dass sich mentale Erschöpfung auch negativ darauf auswirkt, wie lange du ein bestimmtes Leistungsniveau beim Indoor-Cycling aufrechterhalten kannst, wie lange du bei isometrischen Übungen (z. B. Planks) durchhältst oder wie lange du ein bestimmtes Tempo beim 1.500-Meter-Schwimmen halten kannst. Dir ist aufgefallen, dass hier nur Ausdauersportarten erwähnt werden? Das liegt daran, dass Ausdauersport – "also Aktivitäten, bei denen du über längere Zeit dein Tempo halten musst" – laut Martin bewusste geistige Anstrengung und Willenskraft erfordert. "Und da geistige Erschöpfung die empfundene Anstrengung erhöht, wird die Entscheidung, weiterzumachen, umso schwerer, je länger du trainierst", so Martin. Während eines kurzen Zeitintervalls hingegen hast du gar nicht die Zeit zum Nachdenken und verlierst logischerweise auch nicht so schnell die Motivation.



Die Symptome geistiger Erschöpfung sind leicht zu erkennen: Energiemangel, fehlende Motivation, Stimmungsschwankungen, verzögerte Reaktionen, Konzentrationsprobleme und sogar verminderte koordinatorische Genauigkeit. In einem kürzlich erschienenen Bericht haben Martin und ihre Kolleg:innen ihre Theorie für geistige Erschöpfung vorgestellt. Dabei geht es um die Anreicherung einer Substanz namens Adenosin in dem Teil des Gehirns, der die empfundene Beanspruchung, das Durchhaltevermögen und die Verarbeitung von Anstrengung im Verhältnis zu Belohnung steuert. Adenosin wird durch intensive geistige und körperliche Aktivität produziert. Forscher:innen gehen von Folgendem aus: Je mehr sich davon in deinem Gehirn anreichert, desto stärker muss das Signal sein, das dein Gehirn aussendet, damit du weiter in die Pedale trittst, deine Plank hältst oder beim Schwimmen nicht locker lässt. Dadurch fühlt sich dein Training deutlich anstrengender an. Abgesehen davon hemmt Adenosin auch die Ausschüttung von Dopamin – dem Neurotransmitter, der für Motivation verantwortlich ist. Das bedeutet, dass es sich gleich doppelt negativ auf deine Einstellung auswirkt.



Die gute Nachricht: Wenn du es deinem Kopf einfacher machst, kann dein Körper sein Bestes geben. So funktioniert's.