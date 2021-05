5 Tipps von Experten für mentale Fitness zum Umgang mit Burn-out

Das ist ein Burn-out …

Totale emotionale Erschöpfung. Du fühlst dich schon beim Aufstehen völlig antriebslos und quälst dich von Anfang an durch den Tag. "Bei einem Burn-out hast du das Gefühl von konstanter, nie endender Erschöpfung."





Du fühlst dich schon beim Aufstehen völlig antriebslos und quälst dich von Anfang an durch den Tag. "Bei einem Burn-out hast du das Gefühl von konstanter, nie endender Erschöpfung." Keine Motivation. Du meldest dich bei der Arbeit oder beim Training immer öfter krank, und selbst wenn du hingehst, kannst du dich nicht konzentrieren und machst totale Anfängerfehler.





Du meldest dich bei der Arbeit oder beim Training immer öfter krank, und selbst wenn du hingehst, kannst du dich nicht konzentrieren und machst totale Anfängerfehler. Empfindungslosigkeit. Das Problem beim Burn-out: Die Pause oder Veränderung, auf die du so sehnsüchtig wartest, tritt einfach nicht ein. Nach einer Weile gewöhnst du dich an das Gefühl der Erschöpfung und die Folgen davon werden dir völlig gleichgültig, erklärt die Psychologin Dr. Adrienne Meier.





Das Problem beim Burn-out: Die Pause oder Veränderung, auf die du so sehnsüchtig wartest, tritt einfach nicht ein. Nach einer Weile gewöhnst du dich an das Gefühl der Erschöpfung und die Folgen davon werden dir völlig gleichgültig, erklärt die Psychologin Dr. Adrienne Meier. Körperliche Beschwerden. Die Kombination aus intensivem Stress, wenig Schlaf und konstantem Druck erzeugt ein Gefühl der Schwäche und kann zu regelrechten Schmerzen führen, erklärt Levy. Das gilt vor allem, wenn der Burn-out durch zu intensives Training entsteht.





Kurz gesagt: Burn-out ist mehr als eine tiefe körperliche und mentale Müdigkeit. Es handelt sich um eine Kombination aus Erschöpfung, Antriebslosigkeit und Gleichgültigkeit, die durch die Überzeugung entsteht, dass sich nichts ändern wird. Dieses Gefühl der Nutzlosigkeit erzeugt negative Gefühle. Alles erscheint dir ausweglos, du wirst zynisch. Du verlierst dein Selbstvertrauen und sinkst so noch tiefer in das Loch. "All das kann zu Leistungseinbußen führen, und das wirkt sich wieder negativ auf die Gesamtstimmung aus", so Levy. Und schon steckst du in einem Teufelskreis.