Kannst du während deiner Periode schwimmen? Expert:innen klären auf

Solange du schwimmen kannst oder Schwimmhilfen verwendest, kannst du das an jedem Tag im Monat tun, also auch während deiner Periode, erklärt Dr. Alyssa Dweck, Gynäkologin und Autorin von "The Complete A to Z for Your V" und INTIMINA-Expertin für sexuelle Gesundheit.

"Solange du schwimmen kannst, gibt es keine Bedenken, dies auch zu tun, selbst während deiner Periode", so Dweck.

Übrigens: Während deiner Periode kannst du in jedem Wasser schwimmen gehen, ob im Pool, im Meer oder in einem See.

Laut Dweck befürchten viele Menschen, dass Blut im Meer Haie oder andere Raubfische anziehen könnte. "Aber Haie greifen nicht häufiger an, nur weil jemand blutet", erklärt sie.

Der Bericht der International Shark Attack File kennt keine Beweise dafür, dass blutende Menschen häufiger von Haien gebissen wurden als nicht blutende Menschen.

"Viele Menschen gehen während ihrer Periode ohne Probleme tauchen, und es gibt keinen Hinweis auf einen Anstieg der Haiangriffe", fasst der Bericht zusammen.