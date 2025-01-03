Die gesundheitlichen Vorteile durch tägliche Läufe über 1,5 Kilometer

Nach den aktuellen Richtlinien des US-Gesundheitsministeriums benötigen Erwachsene mindestens 150 Minuten moderate körperliche Aktivität pro Woche oder 75 Minuten intensive aerobe Aktivitäten wie Joggen oder Laufen. Die Richtlinien sehen außerdem zwei Tage pro Woche mit Aktivitäten zur Muskelstärkung vor.

Im Durchschnitt schaffen nicht wettkampforientierte und körperlich relativ fitte Läufer:innen einen Kilometer in 5 bis 6 Minuten, während Anfänger:innen eher 7 bis 9 Minuten benötigen. Das heißt, wenn du 10 Minuten für 1,5 km brauchst, könnte es sein, dass du die empfohlenen 75 Minuten pro Woche etwas unterschreitest, selbst wenn du jeden Tag läufst.

Die Forschung zeigt jedoch, dass du nicht 75 Minuten pro Woche laufen musst, um deine Gesundheit zu verbessern, so Ross Arena, PhD, PT. Er ist Leiter der Abteilung für Physiotherapie an der University of Illinois in Chicago und forscht auf dem Gebiet der kardiopulmonalen Physiotherapie und der Sportwissenschaft. Laut Dr. Arena können bestimmte zeitliche Zielsetzungen für Aktivitäten, wie 150 Minuten pro Woche, entmutigend sein oder sich unerreichbar anfühlen. Die wichtige Botschaft ist jedoch, dass etwas besser ist als nichts.

Außerdem raten Physiotherapeut:innen und Laufcoaches generell davon ab, jeden Tag zu laufen, auch wenn es nur 1,5 Kilometer sind. Lydia O'Donnell, Nike Running Coach und Gründerin der Lauf-App Femmi, schlägt drei bis vier Tage pro Woche als gesünderen Ansatz vor. Sie weist darauf hin, dass du dich an den anderen Tagen auf Ruhe, Regeneration und andere Formen der Bewegung konzentrieren kannst (wie Gewichtheben oder Bodyweight-Übungen in der Nike Training Club App).

Wenn du jeden Tag 1,5 km läufst, um dich mehr zu bewegen und weniger zu sitzen, kann das deine Gesundheit erheblich verbessern, so Dr. Arena. Im Folgenden stehen einige wissenschaftlich belegte Vorteile im Vordergrund, darunter ein geringeres Risiko für chronische Krankheiten und eine höhere Lebenserwartung.