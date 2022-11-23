Anna Kessel, Journalistin, über Frauen in Sport und Fitness

Trained Podcast: Mehr Support für Frauen im Sport mit Anna Kessel
Coaching
Frauen und Sport gehören zusammen: Sportjournalistin und Autorin Anna Kessel sagt das gerne laut für den Fall, dass es jemand noch nicht verstanden hat.
Trained ist ein Podcast über die neuesten Trends und Erkenntnisse zur ganzheitlichen Fitness.
Anna Kessel schreibt seit fast zwanzig Jahren über Frauen im Sport. Ihre Arbeit vor allem im Bereich des Frauenfußballs hat unglaublich viel bewegt. Dafür wurde sie mit dem Orden "Most Excellent Order of the British Empire" zu Ehren des 90. Geburtstags von Königin Elizabeth II ausgezeichnet. Ihr Buch Eat Sweat Play gilt als Pflichtlektüre für alle, die sich für Feminismus und Fitness interessieren. In dieser Folge spricht Kessel mit Moderatorin Jaclyn Byrer über die Geschichte des Frauensports, warum die Hürden für Frauen im Sport vor allem gesellschaftliche Ursachen haben und was wir tun können, um Frauen im Sport mehr in den Fokus zu rücken.
"Ich denke, ich möchte einfach nicht mehr, dass Frauen und Mädchen daran gehindert werden, ihr Potenzial auszuschöpfen. Sie verdienen es, auf dem Weg der Freiheit, des Selbstbewusstseins, der Selbsterkenntnis und des Sports weiterzugehen. Das wird die Welt für Frauen und Männer zu einem besseren Ort machen."
Anna Kessel
Sportjournalistin und Autorin von Eat Sweat Play
Hast du Fragen zu den Themen Mindset, Bewegung, Ernährung, Regeneration oder Schlaf? Möchtest du ein ganz bestimmtes Thema oder einen besonderen Gast für den Podcast vorschlagen? Dann schreib Jaclyn eine E-Mail an trained@nike.com. Vielleicht wird dein Vorschlag ja in einer der nächsten Folgen aufgegriffen.