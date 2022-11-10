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Trained Podcast: Wellness mit Monica Garrison

Coaching

Radfahren macht Spaß und das sollten wir alle erleben dürfen. Erfahre mehr über die Community, die für Women of Color Hürden überwindet.

Letzte Aktualisierung: 9. November 2022
2 Min. Lesezeit
Monica Garrison, die Gründerin von „Black Girls Do Bike“, zu den Vorteilen des Fahrradfahrens

Trained ist ein Podcast über die neuesten Trends und Erkenntnisse zur ganzheitlichen Fitness.

2013 entdeckte Monica Garrison das Radfahren für sich wieder – als Möglichkeit, um Stress abzubauen, fit zu bleiben und Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Sie war so begeistert von den positiven Auswirkungen auf Körper und Geist, dass sie noch im selben Jahr Black Girls Do Bike (BGDB) gründete. Die Organisation ermöglicht allen Frauen, untereinander Kontakte zu knüpfen und die Freude am Radfahren zu entdecken. BGDB möchte vor allem Women of Color neue Wege ebnen und engagiert sich für deren gleichberechtigte Behandlung im US-Gesundheitssystem. Mit mittlerweile über 100 Ortsgruppen ermöglicht BGDB Frauen weltweit, durch ihre Leidenschaft für das Radfahren und ihr Engagement ein tiefes Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. In dieser Folge spricht Moderatorin Jaclyn Byrer mit Monica und anderen inspirierenden BGDB-Mitgliedern über ihre Erfahrungen mit der Gruppe und ihre Mission, gesundheitliches Wohlbefinden für alle zugänglich zu machen.

"Beim Radfahren ist es wie im Leben: Es geht vor allem darum, sich um sich selbst zu kümmern und auf sich zu achten, die Initiative zu ergreifen und zu versuchen, die Dinge in vielerlei Hinsicht wieder selbst steuern zu können."

Monica Garrison
Gründerin und Geschäftsführerin von Black Girls Do Bike

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Hast du Fragen zu den Themen Mindset, Bewegung, Ernährung, Regeneration oder Schlaf? Möchtest du ein ganz bestimmtes Thema oder einen besonderen Gast für den Podcast vorschlagen? Dann schreib Jaclyn eine E-Mail an trained@nike.com. Vielleicht wird dein Vorschlag ja in einer der nächsten Folgen aufgegriffen.

Ursprünglich erschienen: 10. November 2022

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