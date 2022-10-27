Dr. Laurel Proulx: Sport während und nach der Schwangerschaft

Während der Schwangerschaft können sich dein Blutvolumen und dein Energieverbrauch ungefähr verdoppeln und deine Herzfrequenz erhöht sich um 10 bis 15 Schläge pro Minute. Nach der Geburt deines Babys gibt es sogar noch mehr Veränderungen. Wie kannst du dich also während dieser Zeit, die höchste Anforderungen an deine Ausdauer stellt, sportlich betätigen? Darüber sprachen wir mit Dr. Laurel Proulx, Gründerin von FEM Physical Therapy and Physical Performance und Fachberaterin für Nike (M)ove Like a Mother. In dieser Folge erklärt sie gemeinsam mit Moderatorin Jaclyn Byrer die Funktion des Beckenbodens und der tiefen Core-Muskeln und gibt Tipps, wie sie gekräftigt bleiben. Außerdem räumt sie mit Mythen über die Schwangerschaft und die Zeit nach der Geburt auf und erklärt, wie du nach der Entbindung wieder in Bewegung kommst.