Nike Yoga-Lehrer Fabian Domenech erklärt, wie du zu dir selbst findest

In den letzten zehn Jahren hat sich die Zahl der Yogapraktizierenden in den Vereinigten Staaten fast verdreifacht. Fabian Domenech überrascht das nicht. Er fand zum Yoga, als er eine aufstrebende Karriere in der Modewelt, einen Vollzeitjob in der Dienstleistungsbranche und Termine als CrossFit-Coach im schnelllebigen London unter einen Hut bringen musste. Dank Yoga, Meditation und seinen ausgedehnten Weltreisen hat er seitdem erfahren, welche Kraft Selbstliebe hat und wie wichtig es ist, loszulassen. In dieser Folge spricht der Nike Yogalehrer und CrossFit-Coach mit Moderatorin Jaclyn Byrer über mentale Gesundheit, über das Gefühl von Gemeinschaft und Zugehörigkeit, das er im Sport findet, und darüber, was wir von jedem seiner Kurse erwarten können.