Bekommst du ausreichend Schlaf?

Fühlen wir uns morgens wach und munter, ist das ein guter Indikator dafür, dass wir ausreichend Schlaf bekommen. Wichtig ist aber auch, zu prüfen, wie wir uns am späten Nachmittag und am Abend fühlen. "Hast du auf dem Weg nach Hause an einer roten Ampel schon einmal das Gefühl gehabt, einzudösen oder wegzutreten? Nickst du abends vor dem Fernseher ein? Wenn ja, verlängere deine Schlafzeit jede Nacht um 30 Minuten, bis es nicht mehr passiert", empfiehlt Halson.

Die optimale Schlafzeit erkennst du daran, dass du dich vom Aufwachen bis zum Schlafengehen munter fühlst.

Mach es zur Gewohnheit: Um herauszufinden, ob du ausreichend Schlaf bekommst, haben wir eine Challenge für dich. Leg dir ein Notizbuch auf den Nachttisch und halte darin eine Woche lang deine Schlafzeit fest. Notiere dir jeden Morgen nach dem Aufwachen deine Einschlaf- und Aufwachzeit. Halte ebenfalls fest, ob du dich im Laufe des Tages müde fühlst und wenn ja, zu welcher Zeit. Ermuntere dich jedes Mal, wenn du in dein Schlaftagebuch schreibst, mit einem kurzen "Gut gemacht!“ oder ähnlichem. Nach einer Woche kannst du deine Schlafzeit auswerten und sie, so wie von Halson empfohlen, pro Nacht um 30 Minuten verlängern, bis du dich nicht mehr müde fühlst.