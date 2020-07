Das richtige Essen vor einem Wettkampf

Das bedeutet allerdings nicht, dass du ab vier Wochen vor dem Wettkampf massenweise Brot und Müsli essen sollst oder vor einem 5-Kilometer-Lauf zusätzliche Kohlenhydrate zu dir nimmst. Die Aufnahme einer größeren Menge an Kohlenhydraten empfiehlt sich für Rennen, die länger als 90 Minuten dauern, und das Zeitfenster dafür ist eng gesteckt, erklärt Monique Ryan, RDN und Sporternährungswissenschaftlerin mit über 25 Jahren Erfahrung in der Beratung von professionellen und Ausdauerathleten und Teams.



Ungefähr drei oder vier Tage vor deinem Wettkampf solltest du deine Mahlzeiten so zusammenstellen, dass sie zu 70 bis 75 Prozent aus Kohlenhydraten bestehen, damit noch Platz für Protein und gesunde Fette bleibt. Das sei ratsamer, als am Abend vor dem großen Tag eine Riesenportion Spaghetti zu essen, so Maciel. "Wenn du das machst, wirst du dich am nächsten Tag wahrscheinlich schlapp und träge fühlen, und deine Glykogenspeicher füllst du damit auch nicht wirklich mehr auf. Das schafft dein Körper nicht in einer Nacht", fügt er hinzu.



Wenn du dich auf einen längeren Wettkampflauf vorbereitest, probier diese Art der Energiezufuhr während deines Trainings aus, zum Beispiel an den Tagen vor deinen längsten Läufen. So findest du heraus, was für dich am besten funktioniert, so Ryan. Am Wettkampftag selber erlebst du dann auch keine bösen Überraschungen, bevor du an den Start gehst.