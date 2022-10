Nastal čas se hýbat s aplikací Nike Training Club

Děkujeme za zakoupení tohohle tréninkového produktu. Když už máš vybavení, zkus ho i pořádně využít. Těší nás, že tvoje volba padla na Nike. Jako poděkování jsme si pro tebe připravili odměnu v našem vlastním stylu: Dáme ti pořádně do těla. Seznam se s aplikací Nike Training Club, která tě přiměje k pohybu. Od vysoce energického kardia po pohodové lekce jógy, NTC je víc než jenom aplikace – je to tvůj učitel, kouč i největší fanda v jednom. Dole najdeš víc informací, nebo se rovnou pusť do honu za endorfiny a aplikaci si nainstaluj.