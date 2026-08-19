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Sportovní taška

(37)
Nike Brasilia
Nike Brasilia Tréninková sportovní taška (velikost S, 40 l)
Recyklované materiály
Nike Brasilia
Tréninková sportovní taška (velikost S, 40 l)
39,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Tréninková sportovní taška (velikost XS, 24 l)
Recyklované materiály
Nike Brasilia
Tréninková sportovní taška (velikost XS, 24 l)
34,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Tréninková sportovní taška (střední, 60 l)
Recyklované materiály
Nike Brasilia
Tréninková sportovní taška (střední, 60 l)
44,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Tréninková sportovní taška (velká, 95‎ l)
Recyklované materiály
Nike Brasilia
Tréninková sportovní taška (velká, 95‎ l)
49,99 €
Nike Academy
Nike Academy Fotbalová sportovní taška (malá velikost, 40 l)
Nike Academy
Fotbalová sportovní taška (malá velikost, 40 l)
37,99 €
Nike Academy
Nike Academy Fotbalová sportovní taška (velká, 95‎ l)
Nike Academy
Fotbalová sportovní taška (velká, 95‎ l)
47,99 €
Nike Brasilia 9.5
Nike Brasilia 9.5 Tréninková sportovní taška (velká, 95‎ l)
Recyklované materiály
Nike Brasilia 9.5
Tréninková sportovní taška (velká, 95‎ l)
49,99 €
Jordan
Jordan Sportovní taška Element (48,5 l)
Jordan
Sportovní taška Element (48,5 l)
49,99 €
Nike Utility Power 2.0
Nike Utility Power 2.0 Sportovní taška (střední, 51 l)
Recyklované materiály
Nike Utility Power 2.0
Sportovní taška (střední, 51 l)
69,99 €
Nike Utility Power 2.0
Nike Utility Power 2.0 Sportovní taška (malá, 31 l)
Recyklované materiály
Nike Utility Power 2.0
Sportovní taška (malá, 31 l)
64,99 €
Nike One
Nike One Sportovní taška (35 l)
Recyklované materiály
Nike One
Sportovní taška (35 l)
99,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Sportovní taška (malá, 41 l)
Recyklované materiály
Nike Brasilia
Sportovní taška (malá, 41 l)
42,99 €
Jordan
Jordan Sportovní taška Monogram (40 l)
Jordan
Sportovní taška Monogram (40 l)
149,99 €
Nike Academy
Nike Academy Fotbalová sportovní taška (střední velikost, 60 l)
Nike Academy
Fotbalová sportovní taška (střední velikost, 60 l)
42,99 €
Jordan
Jordan Sportovní taška Collectors (44 l)
Jordan
Sportovní taška Collectors (44 l)
159,99 €
Nike
Nike Tréninková sportovní taška (24 l)
Nejprodávanější
Nike
Tréninková sportovní taška (24 l)
39,99 €
NikeSKIMS
NikeSKIMS Dámská péřová sportovní taška
Nejprodávanější
NikeSKIMS
Dámská péřová sportovní taška
159,99 €
Paris Saint-Germain 25/26
Paris Saint-Germain 25/26 Sportovní taška Nike Academy M SP
Právě dorazilo
Paris Saint-Germain 25/26
Sportovní taška Nike Academy M SP
49,99 €
Jordan Essentials
Jordan Essentials Sportovní taška (30 l)
Jordan Essentials
Sportovní taška (30 l)
34,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Tréninková sportovní taška (střední, 60 l)
Recyklované materiály
Nike Brasilia
Tréninková sportovní taška (střední, 60 l)
47,99 €
Nike Brasilia 9.5
Nike Brasilia 9.5 Tréninková sportovní taška (střední, 60 l)
Recyklované materiály
Nike Brasilia 9.5
Tréninková sportovní taška (střední, 60 l)
47,99 €
Jordan
Jordan Sportovní semišová taška Monogram (25 l)
Jordan
Sportovní semišová taška Monogram (25 l)
134,99 €
Jordan
Jordan Sportovní taška Element (48,5 l)
Jordan
Sportovní taška Element (48,5 l)
49,99 €
Jordan
Jordan Sportovní taška Monogram (25 l)
Jordan
Sportovní taška Monogram (25 l)
124,99 €
Jordan
Jordan Perforovaná sportovní taška (40 l)
Jordan
Perforovaná sportovní taška (40 l)
159,99 €
Jordan
Jordan Sportovní taška Collectors Gym (45 l)
Jordan
Sportovní taška Collectors Gym (45 l)
149,99 €
Jordan
Jordan Mini sportovní taška Monogram (3 l)
Právě dorazilo
Jordan
Mini sportovní taška Monogram (3 l)
74,99 €
Nike Academy Team
Nike Academy Team Fotbalová sportovní taška (střední velikost, 60 l)
Nike Academy Team
Fotbalová sportovní taška (střední velikost, 60 l)
42,99 €
Jordan Quai 54
Jordan Quai 54 Sportovní taška (62,5 l)
Jordan Quai 54
Sportovní taška (62,5 l)
59,99 €
Jordan
Jordan Perforovaná sportovní taška (25 l)
Jordan
Perforovaná sportovní taška (25 l)
129,99 €
Jordan
Jordan Sportovní taška Element (68,8 l)
Jordan
Sportovní taška Element (68,8 l)
54,99 €
Jordan
Jordan Sportovní semišová taška Monogram Mini (3 l)
Jordan
Sportovní semišová taška Monogram Mini (3 l)
74,99 €
Sportovní taška FC Barcelona 2026/27 Academy M
Sportovní taška FC Barcelona 2026/27 Academy M Sportovní taška Nike Academy M
Sportovní taška FC Barcelona 2026/27 Academy M
Sportovní taška Nike Academy M
49,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Tréninková sportovní taška (malá, 41 l)
Recyklované materiály
Nike Brasilia
Tréninková sportovní taška (malá, 41 l)
42,99 €
Jordan Paris Saint-Germain
Jordan Paris Saint-Germain Sportovní taška (62,5 l)
Jordan Paris Saint-Germain
Sportovní taška (62,5 l)
64,99 €
Paris Saint-Germain 2026/27
Paris Saint-Germain 2026/27 Sportovní taška Nike Academy M
Paris Saint-Germain 2026/27
Sportovní taška Nike Academy M
49,99 €
Jordan
Jordan Sportovní taška Brazil (68,8 l)
Jordan
Sportovní taška Brazil (68,8 l)
69,99 €

Stylové cestování se sportovními taškami

Sportovní tašky Nike spolehlivě ochrání tvoje vybavení a oblečení, ať už máš namířeno do tělocvičny nebo na víkendový výlet. Jsou vybavené několika kapsami, nastavitelnými ramenními popruhy a dvojitými uchy, takže můžeš svoje věci přenášet různými způsoby a zůstanou v suchu a bezpečí. Pokud si s sebou bereš ještě další zavazadla nebo chceš mít obě ruce volné, najdi si sportovní tašky s nastavitelnou boční sponou a nos je prakticky přes tělo a rameno, aby ti nepřekážely. Z nabídky batohů, nákupních tašek a tašek se stahovací šňůrkou od Nike si vybereš správnou tašku na každou příležitost.

Nike nabízí tašky pro muže, ženy a děti v široké škále barev a stylů, které vyhovují jejich náročnému životnímu stylu. Vyber si velikost, která odpovídá tvým potřebám – od extra malých a malých až po středně velké a velké sportovní tašky. Menší varianty se můžou hodit k přenášení základních věcí, jako jsou boty a oblečení. Ke středně velkým nebo velkým variantám můžeš sáhnout tehdy, když potřebuješ přenášet větší výbavu nebo víc věcí naráz. Tvojí ideální sportovní tašce dodá větší styl logo Nike Swoosh nebo znak týmu, kterému fandíš.