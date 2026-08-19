Stylové cestování se sportovními taškami
Sportovní tašky Nike spolehlivě ochrání tvoje vybavení a oblečení, ať už máš namířeno do tělocvičny nebo na víkendový výlet. Jsou vybavené několika kapsami, nastavitelnými ramenními popruhy a dvojitými uchy, takže můžeš svoje věci přenášet různými způsoby a zůstanou v suchu a bezpečí. Pokud si s sebou bereš ještě další zavazadla nebo chceš mít obě ruce volné, najdi si sportovní tašky s nastavitelnou boční sponou a nos je prakticky přes tělo a rameno, aby ti nepřekážely. Z nabídky batohů, nákupních tašek a tašek se stahovací šňůrkou od Nike si vybereš správnou tašku na každou příležitost.
Nike nabízí tašky pro muže, ženy a děti v široké škále barev a stylů, které vyhovují jejich náročnému životnímu stylu. Vyber si velikost, která odpovídá tvým potřebám – od extra malých a malých až po středně velké a velké sportovní tašky. Menší varianty se můžou hodit k přenášení základních věcí, jako jsou boty a oblečení. Ke středně velkým nebo velkým variantám můžeš sáhnout tehdy, když potřebuješ přenášet větší výbavu nebo víc věcí naráz. Tvojí ideální sportovní tašce dodá větší styl logo Nike Swoosh nebo znak týmu, kterému fandíš.