Zmrazte se
Trénink
Podle Nike Training
Kdo z celé rodiny vydrží nejvíc? To zjistíš při tomhle zábavném a účinném cvičení.
Cvičit jako rodina by měla být zábava a během tohohle cvičení se pobavíte opravdu hodně. Svolej celou rodinu a zjistěte, kdo s ledovým klidem zvládne každé „zamrznutí“.
Hlavně vydržet! Svolej rodinu a celou myslí a tělem se soustřeďte na to, abyste vydrželi ve dřepu nebo v kliku. Až půjde do tuhého, tak nezapomeň, že rodina, která spolu zamrzne, spolu i roste.
Cvičení
Celá rodina začne cvičit. Během tréninku se střídáte v tom, kdo zakřičí „Zmrazit!“. Po tomhle výkřiku se všichni přestanou hýbat a zůstanou jako ledové sochy. Vydržte v pozici, jak dlouho to půjde, dokud někdo „neroztaje“ a nezačne se hýbat. Pokračujte tak dlouho, až zůstane stát jen jedna ledová socha. Hru opakujte během celého tréninku.
Cvičení
Celá rodina začne cvičit. Během tréninku se střídáte v tom, kdo zakřičí „Zmrazit!“. Po tomhle výkřiku se všichni přestanou hýbat a zůstanou jako ledové sochy. Vydržte v pozici, jak dlouho to půjde, dokud někdo „neroztaje“ a nezačne se hýbat. Pokračujte tak dlouho, až zůstane stát jen jedna ledová socha. Hru opakujte během celého tréninku.