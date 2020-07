Zmrazte se

Kdo z celé rodiny vydrží nejvíc? To zjistíš při tomhle zábavném a účinném cvičení.

Cvičit jako rodina by měla být zábava a během tohohle cvičení se pobavíte opravdu hodně. Svolej celou rodinu a zjistěte, kdo s ledovým klidem zvládne každé „zamrznutí“.



Hlavně vydržet! Svolej rodinu a celou myslí a tělem se soustřeďte na to, abyste vydrželi ve dřepu nebo v kliku. Až půjde do tuhého, tak nezapomeň, že rodina, která spolu zamrzne, spolu i roste.