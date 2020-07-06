Zmrazte se

Trénink
Poslední aktualizace: 6. července 2020

Podle Nike Training

Zmrazte se

Kdo z celé rodiny vydrží nejvíc? To zjistíš při tomhle zábavném a účinném cvičení.

Cvičit jako rodina by měla být zábava a během tohohle cvičení se pobavíte opravdu hodně. Svolej celou rodinu a zjistěte, kdo s ledovým klidem zvládne každé „zamrznutí“.

Hlavně vydržet! Svolej rodinu a celou myslí a tělem se soustřeďte na to, abyste vydrželi ve dřepu nebo v kliku. Až půjde do tuhého, tak nezapomeň, že rodina, která spolu zamrzne, spolu i roste.

Zmrazte se

Cvičení

Celá rodina začne cvičit. Během tréninku se střídáte v tom, kdo zakřičí „Zmrazit!“. Po tomhle výkřiku se všichni přestanou hýbat a zůstanou jako ledové sochy. Vydržte v pozici, jak dlouho to půjde, dokud někdo „neroztaje“ a nezačne se hýbat. Pokračujte tak dlouho, až zůstane stát jen jedna ledová socha. Hru opakujte během celého tréninku.

Začít cvičitProhlédnout si rodinná cvičení

Cvičení

Celá rodina začne cvičit. Během tréninku se střídáte v tom, kdo zakřičí „Zmrazit!“. Po tomhle výkřiku se všichni přestanou hýbat a zůstanou jako ledové sochy. Vydržte v pozici, jak dlouho to půjde, dokud někdo „neroztaje“ a nezačne se hýbat. Pokračujte tak dlouho, až zůstane stát jen jedna ledová socha. Hru opakujte během celého tréninku.

Začít cvičitProhlédnout si rodinná cvičení
Zmrazte se, Přidej se k Nike Training Clubu

Přidej se k Nike Training Clubu

Naši špičkoví odborníci a trenéři ti poradí, jak na aktivní a zdravý životní styl.

Stáhnout
Zmrazte se, Přidej se k Nike Training Clubu

Přidej se k Nike Training Clubu

Naši špičkoví odborníci a trenéři ti poradí, jak na aktivní a zdravý životní styl.

Stáhnout

Původně zveřejněno: 7. července 2020

Další příběhy

  • Vytvoř si vlastní spánkový rituál

    Trénink

    Vytvoř si spánkový rituál

  • Máš dostatek spánku?

    Trénink

    Máš dostatek spánku?

  • Salát s batáty, co ti udělá dobře

    Trénink

    Batátový salát – chutné a výživné jídlo

  • Jak a proč posilovat s činkou na lavici

    Trénink

    Jak a proč posilovat s činkou na lavici

  • Podcast Trained: Blahodárné účinky fyzické terapie

    Trénink

    Podcast: proč ti PT může naprosto změnit trénink