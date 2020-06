Vytvoř si vlastní spánkový rituál

Ideální doba pro útlum organismu před spaním je hodina, ale stačí i 10 minut každou noc, aby mozek dostal signál, že se jde na kutě.



Spánkový rituál pomůže tvému tělu pomalu vypnout a přejít do režimu spánku, tvrdí spánková expertka Cheri Mahová, členka Nike Performance Council a výzkumná asistentka na Human Performance Center and School of Medicine Kalifornské univerzity v San Franciscu.



Ráda si před spaním dopřeju horkou sprchu, která má prokazatelně uspávací efekt. Taky vypnu všechny obrazovky, protože z nich vyzařuje modré záření, které mozek stimuluje. Ve skutečnosti ale za spánkový rituál dobře poslouží cokoliv, co tě uvolní: psaní deníku, několik minut dechových cvičení nebo čtení knížky.



Jestli budeš tu samou činnost dělat každý večer několik minut, tvoje tělo si uvědomí, že se jde spát. Zvyky nás totiž ovlivňují víc, než si připouštíme.



Vyber si proto aktivitu, která tě dokáže nejvíc uvolnit, a provozuj ji 10 minut každý večer před spaním. Zkus ji zapojit do každého dne jako svůj důležitý rituál před usnutím.