Vytvoř si vlastní spánkový rituál

Vytvoř si spánkový rituál
Trénink
Od Joea Holdera
Ke klidnému nočnímu spánku stačí jenom pár změn.
Všichni víme, jak důležité je vytvořit dobrý spánkový rituál dětem. Nečekáme, že skočí do postýlek a hned usnou – nejdřív je na spánek připravíme vhodnou relaxací.
Ale i když si uvědomujeme, že spánkové rituály zaručeně fungují, spousta dospělých nic takového nepraktikuje. A pak se ptáme, proč má tolik lidí s usínáním problémy.
„Spánkový rituál pomůže tvému tělu vypnout a usnadní mu přechod do režimu spánku.“
Cheri Mahová, členka Nike Performance Council
Ideální doba pro útlum organismu před spaním je hodina, ale stačí i 10 minut každou noc, aby mozek dostal signál, že se jde na kutě.
Spánkový rituál pomůže tvému tělu pomalu vypnout a přejít do režimu spánku, tvrdí spánková expertka Cheri Mahová, členka Nike Performance Council a výzkumná asistentka na Human Performance Center and School of Medicine Kalifornské univerzity v San Franciscu.
Ráda si před spaním dopřeju horkou sprchu, která má prokazatelně uspávací efekt. Taky vypnu všechny obrazovky, protože z nich vyzařuje modré záření, které mozek stimuluje. Ve skutečnosti ale za spánkový rituál dobře poslouží cokoliv, co tě uvolní: psaní deníku, několik minut dechových cvičení nebo čtení knížky.
Jestli budeš tu samou činnost dělat každý večer několik minut, tvoje tělo si uvědomí, že se jde spát. Zvyky nás totiž ovlivňují víc, než si připouštíme.
Vyber si proto aktivitu, která tě dokáže nejvíc uvolnit, a provozuj ji 10 minut každý večer před spaním. Zkus ji zapojit do každého dne jako svůj důležitý rituál před usnutím.