Zdoláváme překážky: Odkaz Joan Benoit Samuelsonové

Spoustu let si lidé mysleli, že nejdelší vzdálenost, kterou můžou ženy uběhnout, aniž by jim hrozilo nějaké nebezpečí, je 1 500 metrů. Jednalo se o naprosto neopodstatněnou domněnku, která byla ale překvapivě braná za realitu ještě před pouhými 40 lety. A to do chvíle, kdy Joan Benoitová a spoustu dalších lidí změnilo už navždy svět sportu.



Je to až k neuvěření, ale ještě na začátku 80. let 20. století nesměly ženy na hrách pod pěti kruhy závodit na delší vzdálenost než tři a tři čtvrtě okruhu, a to i přesto, že maratony už běhaly spoustu let. Tvrdilo se, že jsou moc slabé na delší závody na dráze, natož pak na 42,2 km po silnici. Jejich potenciál přitom ale omezovaly jenom předsudky vůči ženské části populace.