Zpochybňování konvencí není nikdy u konce: Circa 72

Nikdy nepřestávej vyzývat konvence
Archivační oddělení společnosti Nike
Svou pověst jsme si vybudovali tím, že jsme konfrontovali status quo. Naše nejnovější kolekce, Nike Circa 72, přetváří minulé inovace pro budoucí generace.
Naše nejikoničtější střihy působí přirozeně. Všestranná bunda Windrunner. Sportovní podprsenka Swoosh s oporou. Barevné tenisky Waffle One. Tyhle základní kousky jako by existovaly odjakživa a byly vždycky připravené ve skříni, až je vytáhneš a uděláš dojem na všechny kolem.
Nebylo to tak ale vždycky. Každá z těchhle věcí začala jako odvážný nápad, který pro nás znamenal úplně nový směr. Kolekce Circa 72 je oslavou právě téhle odvahy a inovace. Vznikala padesát let a nyní přetváří ikonické kousky Nike pro novou generaci sportovců.
1978, původní skica bundy Windrunner, autorka: Diane Katzová
1979, původní model dámské bundy Windrunner (není na prodej)
1976, první uvedení loga „Baby Teeth“
2022, dámské volné tričko Nike Sportswear
1976, logo „Baby Teeth“, autor: Geoff Hollister
1978, původní skica bundy Windrunner, autorka: Diane Katzová
1979, původní model dámské bundy Windrunner (není na prodej)
1976, první uvedení loga „Baby Teeth“
2022, dámské volné tričko Nike Sportswear
1976, logo „Baby Teeth“, autor: Geoff Hollister
Třeba bunda Windrunner – kousek, u kterého šlo hlavně o funkčnost, protože běžci v oregonském Portlandu se při trénincích mimo sezónu potýkali se silným deštěm. V roce 1978, kdy Diane Katzová (první profesionální návrhářka oblečení Nike) a Geoff Hollister (třetí zaměstnanec Nike) poprvé vytvořili model Windrunner, kategorie funkčního oblečení sotva existovala. Katzová se inspirovala lyžařskými tkaninami odolnými proti povětrnostním podmínkám a začala tvořit.
Proces byl takový malý hlavolam. Jak se Katzové povedlo udělat z tradiční technické látky poddajný a prodyšný materiál vhodný pro dlouhé i krátké běhy? A jak dokázala využít všechny tyhle protichůdné nápady a vytvořit přesvědčivý designový kousek? Neúnavně pracovala, donekonečna vytvářela prototypy bund, až přišla na ten slavný střih, který znáš dodnes.
Katzová a Hollister splnili svou misi. Bunda Windrunner ale nedostala zelenou hned. Šlo o první spolupráci Nike se zkušenou návrhářkou sportovního oblečení, a společnost proto chtěla prověřit každý detail.
Těžko uvěřit, že Windrunner byl úplně nový – a kontroverzní – kousek oblečení. Ale přesně tak to bylo. V průběhu let řady oblečení a tenisek Nike dál posouvaly hranice předchozích modelů a zároveň byly vždycky inspirací pro to, co bude následovat.
V kolekci Circa 72 najdeš výhradně kousky, které odrážejí tuhle historii prověřování hranic – modely inspirované běžeckou tratí, které připomínají barvy a vzory z našich prvních dnů v Oregonu. Klíčové kousky této řady, jako je sportovní podprsenka, sportovní bunda a tričko, zdobí nápis od Geoffa Hollistera „baby teeth“ – symbol rebelských myšlenek, které pomáhaly Nike najít svoje pevné místo.
Kolekce Circa 72 představuje právě tenhle odkaz – svědectví o historii inovací a vynálezů Nike. Kousky představují velké myšlenky a sny, které jsou aktuální i po 50 letech. Každý model kolekce Circa 72 je poctou minulosti, přetvořenou a rekonstruovanou pro budoucnost.