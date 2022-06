Zpochybňování konvencí není nikdy u konce: Circa 72

Naše nejikoničtější střihy působí přirozeně. Všestranná bunda Windrunner. Sportovní podprsenka Swoosh s oporou. Barevné tenisky Waffle One. Tyhle základní kousky jako by existovaly odjakživa a byly vždycky připravené ve skříni, až je vytáhneš a uděláš dojem na všechny kolem.



Nebylo to tak ale vždycky. Každá z těchhle věcí začala jako odvážný nápad, který pro nás znamenal úplně nový směr. Kolekce Circa 72 je oslavou právě téhle odvahy a inovace. Vznikala padesát let a nyní přetváří ikonické kousky Nike pro novou generaci sportovců.