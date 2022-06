Nikdy nepřestávej stoupat: Vzestup ženského fotbalu

Jaké by to bylo být na hřišti největšího fotbalového stadionu? Dmout se s týmem pýchou nad společně vyhraným zápasem? Dát vítězný gól? A přivézt domů světový titul pro svoji zemi?



Právě to se podařilo ženské reprezentaci USA v roce 1999 – legendárnímu týmu ‘99ers. Tohle dramatické, neuvěřitelné, impulzivní a hrdé vítězství se okamžitě stalo vrcholným momentem americké sportovní historie, protože mělo ohromný dopad. I když vítězství předcházely roky tvrdé dřiny, vlastně desetiletí, tým z roku 1999 dal vzniknout celé nové generaci fotbalistek na celém světě.



Před historickým vítězstvím ženské reprezentace USA v roce 1999 měly fotbalistky jen omezené příležitosti dostat se na profesionální úroveň. Teprve v roce 1950 vznikla ve Spojených státech první organizovaná ženská fotbalová liga s celkem čtyřmi týmy. V roce 1972, kdy byla přijata hlava IX, začal ženský fotbal v USA vzkvétat a byl čím dál tím populárnějším sportem a volnočasovou aktivitou. Ale ženskou reprezentaci založil americký fotbal oficiálně až v roce 1985.



V roce 1999 se tým prosadil a v jeho čele stála mladá hvězda ze Selmy v Alabamě Mia Hammová, která se v roce 1994 stala taky první fotbalistkou Nike. S plnou pozorností a zkušenostmi byl tým ženské reprezentace připraven zazářit na největší fotbalové scéně. 10. července 1999 se tak jeden tým zapsal do historie událostí, která symbolizovala mnohem víc než jen zápas.



Samotný zápas byl naprosto vyrovnaný, po základní hrací době a prodloužení byl stav pořád 0:0, což znamenalo, že se budou kopat penalty. Poslední část, ze které po historickém závěrečném gólu Brandi Chastainové vyšel národní tým vítězně 5:4, se stala jedním z nejtriumfálnějších momentů v historii amerického sportu.