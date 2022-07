Rebelové nikdy nepřestanou

To, co začalo jako návštěva věznice v rámci sociologického projektu, se pro Preho stalo vyšším posláním. „Potom, co se seznámil s vězni, zahájil tam tréninkový program a moc ho to bavilo,“ řekla Archivačnímu oddělení společnosti Nike spolužačka Mary Marckxová. „Věřil, že běhání může změnit život, a líbila se mu ta interakce.“