Nikdy se nepřestávej ptát: NSRL

Za všemi našimi inovacemi stojí dvě slova: Co kdyby?



Co kdybychom výzkum a vývoj mohli provádět v rámci společnosti? Co kdybychom měli možnost sledovat a analyzovat výkony sportovců a následně tyhle poznatky aplikovat na produkt? Co kdybychom si položili všechny otázky, které nás napadnou, abychom odhalili i ty nejméně pravděpodobné odpovědi?



V září roku 1980 jsme se rozhodli rozlousknout tyhle velké otázky.



V malém skladišti v Exeteru ve státě New Hampshire jsme vybudovali původní laboratoř Nike Sport Research Laboratory (NSRL), abychom měli místo, kde bychom mohli pracovat a odpovídat na svoje otázky. Uvnitř téhle „slavné dílny“ jsme ale objevovali velké nápady. V našem týmu jsme zaměstnali experty na sport i na nohy, ale taky letecké inženýry a biomechaniky. Výzkum jsme opřeli o poznatky a potřeby sportovců a se založením NSRL jsme se stali prvními v oboru, kdo vážně investoval do empirického výzkumu.