Jak zastavit odvetnou spánkovou prokrastinaci podle odborníků na spánek

Je sobota a ty máš za sebou další nabitý týden. Takový ten týden, kdy si od poslední neděle ani nestihneš zapnout televizi, natož otevřít knížku. Pohodlně se uvelebíš na gauč, pustíš si nejnovější show, kterou prostě nesmíš propásnout, a než se naděješ, je po půlnoci. „Ještě se díváš?“ zeptá se tě televize. Otočíš oči v sloup. Samozřejmě.



Takhle vypadá klasické ponocování, kterému se říká spánková prokrastinace nebo také nicnedělání z pocitu, že si chceš konečně užít nějaké volno. A i když ti to může připadat jako přesně to, co potřebuješ, je ti to spíš ke škodě než dobru.