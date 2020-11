Jak si zjednodušit rozhodování na cestě k dosažení cílů

Volba té zdravější varianty je pro každého někdy těžká. Tomuto procesu se věnuje jeden celý vědní obor: neurověda rozhodování. Vědci se snaží dopátrat, jak mozek přistupuje k výběru různých možností, jaké nevědomé faktory při tom vstupují do hry a jak může každý, včetně tebe, tyto poznatky využít k dosažení svého cíle.



Co tedy zatím zjistili: „Proces rozhodování lze v mozku rozdělit do dvou systémů, které se jednoduše označují jako systém 1 a systém 2,“ říká vědecký pracovník Paul Laursen, Ph.D., profesor sportovních věd na novozélandské technologické univerzitě v Aucklandu. „Systém 1 reprezentuje okamžité myšlení. To probíhá bez příprav, je reakcí na nějaký podnět a není vždy úplně jasné“, vysvětluje. Systém 1 se zapojí, když ti do cesty vběhne veverka a musíš se rozhodnout, jestli dupneš na brzdy, pokusíš se jí vyhnout nebo dál pojedeš dopředu. Nebo když práskneš po hádce dveřmi nebo holýma rukama instinktivně zvedneš kousek rozbitého skla. Rozhodování v rámci systému 1 se děje spontánně.



Systém 2 je naopak „odpovědný za pomalé přemýšlení, na které máš víc času a jsi v tak zvaném parasympatickém režimu neboli v režimu odpočinku a trávení. „Ten obvykle umožňuje dělat racionálnější rozhodnutí,“ uvádí Laursen. „Naučit se ho používat – v pozitivním slova smyslu – je klíčové pro udržení zdravého životního stylu, zvlášť když tě stres, hlad, únava nebo jiný emocionálně vysilující stav nutí rychle jednat (nebo na něco zareagovat). Když si dáš na čas, můžeš si vyhodnotit všechny možnosti a dospět k rozhodnutí, které bude pro tebe nejlepší,“ vysvětluje Laursen.



Dejme tomu, že si objednáváš snídani. Pokukuješ po francouzském toustu, ale taky si můžeš dát toust s avokádem. Když chvilku počkáš, aby mohl naskočit systém 2, možná si zvolíš toust s avokádem. Obsahuje totiž víc tuků a bílkovin a méně cukru a ty víš, že pak budeš mít při odpoledním tréninku lépe rozloženou energii. (Nebo si třeba dáš ten francouzský toust, ale podělíš se o něj s partnerem, aby ses pak necítil tak utahaný.) Mimochodem, „chvilku počkat“ neznamená, že budeš hodiny přemýšlet nad objednávkou. Klidně to můžeš zvládnout za minutu, ale i to je pořád mnohem déle, než když bezděky popadneš housku v košíku s pečivem. (Pokud opravdu není času nazbyt, nedávný výzkum publikovaný ve studii Nature Human Behaviour [Přirozené lidské chování] naznačuje, že když si víc variant zúžíš na dvě, dospěješ k tomu nejlepšímu rozhodnutí rychleji.)