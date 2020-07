Jak oklamat mozek a zlepšit svůj spánek

Samozřejmě není pochyb o tom, že pořádný spánek má vliv na nastavení mysli. Funguje to oběma směry, jak potvrzuje autorka studie Rosalba Hernandezová, PhD, docentka na fakultě sociální práce na Univerzitě Illinois v Urbana-Champaign. „Čím víc spíš, tím lepší to je pro tvoji emoční pohodu a fyzické zdraví.“



Kromě toho se zdá, že u celého cyklu jde o vítězství mysli nad tělem. Jen protože si myslíš, že spíš špatně, neznamená, že to tak opravdu je. V první studii Hernandezové každý hodnotil svůj spánek sám a u každého pak vyšlo nějaké skóre. Během druhé studie její tým zkoumal taky spánek účastníků, a to pomocí malého zařízení, které měří pohyby v průběhu noci. Výsledek nebyl tak přímočarý. Výzkumníci zjistili, že někteří účastníci, kteří svůj spánek hodnotili jako špatný, se ve skutečnosti vyspali dobře. Takže pesimista, který si myslí, že nespí dobře, může vlastně poklidně dřímat celou noc.



Co to všechno znamená? „To, co si o svém spánku myslíš, je důležitější než to, jak ve skutečnosti spíš,“ říká Christopher Winter, MD, neurolog, který se specializuje na spánek profesionálních sportovců. Když vytrénuješ mozek tak, aby věřil, že spíš líp, než jak to ve skutečnosti je, tak se pak můžeš cítit mnohem odpočinutější. Jde to, když se zaměříš například na ty tři hodiny nepřerušovaného spánku mezi třetí a šestou hodinou ranní – namísto těch přerušovaných hodin na začátku nebo konci tohohle úseku. Tenhle pozitivní přístup podporuje optimistické nastavení, které, jak už teď víš, ti pomůže se spánkem v budoucnu.